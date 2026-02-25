春のボトムを「黒よりブラウン」キレイに穿けて合わせやすい「ベーシックに着回せる」名品







上品にもハンサムにも立ちまわれる、ブラウンの長所を素直に生かした選びと着方を、今一度クローズアップ。なかでも、黒と肩をならべる着やすさの“濃いブラウン”にねらいを定めて、幅広いテイストを行き来できるボトムを厳選。







まじめで気楽「太めフレアのチノパンツ」

濃いブラウンならワーク感がひかえめでラフな風合いながら上品な佇まい。ひかえめな広がりの絶妙シルエットとハリでスラックスのようなキレイさを実現。 ブラウンフレアチノパンツ（別注）／ディッキーズ（SLOBE IENA 自由が丘店）







やわらかな締め役「ベロアのIラインスカート」

ベロアのリッチな起毛感が動くたびツヤめき、さっぱりとしたフォルムにニュアンスをプラス。素材に厚みがあるぶん、細身のシルエットなのに脚線のアタリを拾いにくくスタイルカバーにも向く1枚。ストレッチ性が高く、ロング丈でも足さばき良好。気になるほっこり感を払拭するバッグスリット。 ブラウンベロアタイトスカート／ユジーヌ（ジーンズ ファクトリー 卸団地本店）







「美形なパンツがベース」スカートライクなあしらい

ハリのあるウール生地で仕立てられた、スカートのようなパンツ。きちんと感をキープしつつ、スリット入りで足さばきも良好。動きが出るたびに表情を変える、「ただのパンツ」では満足できない人のためのデザイン。スカート部分にはスリット入りで動きやすい。 ブラウンバックスカートパンツ／チノ（モールド）







