夏目透羽、高石あかりが「自分の演技を調節して対応」くれた
女優の夏目透羽（21歳）が、2月25日に放送された情報番組「ニュースーン」（NHK総合）に出演。朝ドラ「ばけばけ」で共演した高石あかりについて「自分の演技を調節して対応してくださって、すぐに馴染ませてくださった」と語った。
朝ドラ「ばけばけ」熊本編にクマという女中役で出演している夏目透羽に番組がインタビューを行った。夏目は自分の演じる役について「とにかくまっすぐで素直な子なので、クマとしてこう動きたい、というシーンは素直にそう動くようにしてました」と話し、箸を隠すシーンの箸の持ち方など工夫をして評判が良かったと語る。
現場では池脇千鶴や高石あかりと共演しているが、夏目は「千鶴さんが初日から『透羽ちゃん、透羽ちゃん』ってたくさん話し掛けてくださって。あかりちゃんも私が芝居をしやすいように下駄を履く位置だったり、自分の演技を調節して対応してくださって、すぐに馴染ませてくださった。『ばけばけ』ってカットが掛かった後でもあのあたたかい雰囲気がずっと続くので。本当の家族のような安心感と安定感が常にあって、ずっと感謝しっぱなしというか、ありがたいな、という現場でした」と振り返った。
朝ドラ「ばけばけ」熊本編にクマという女中役で出演している夏目透羽に番組がインタビューを行った。夏目は自分の演じる役について「とにかくまっすぐで素直な子なので、クマとしてこう動きたい、というシーンは素直にそう動くようにしてました」と話し、箸を隠すシーンの箸の持ち方など工夫をして評判が良かったと語る。