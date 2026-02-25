＜私、臭い？＞「ワキガ」と指摘されてしまった！汗をかいたらワキが臭うのは普通では？
汗をかくと、汗のにおいが残ることもあるでしょう。特にワキの汗は、他の部位とは違うにおいがすることもありますね。そう「ワキガ」です。ママスタコミュニティのあるママはワキガと言われたようで、こんな投稿がありました。
『ワキガと言われたけれど、汗をかいたところが臭くなるのは普通のことだと思う！』
実際に自分がワキガと言われると「え？」と思うものでしょう。「ワキが少しにおうだけでしょ」という気持ちもあるのかもしれません。しかし他のママたちからは、脇汗のにおいとワキガは違うという声が寄せられています。
『ワキの汗臭さとワキガは全然違うと思うよ。ワキガは鼻をつくにおい』
『汗臭くなるのは大抵の人がそうだけれど、ワキガは別格のにおいがするよ』
ワキに汗をかいたあとは、それなりのにおいがしてしまいます。でもワキガのにおいは、ただの汗のにおいとは異なるとのこと。鼻をつくようなツンとしたにおいだったり、苦味を伴うようなにおいだったりと、「汗臭い」では片付けられないそうです。
『汗臭いのは慣れているけれど、ワキガは独特の臭さで我慢するのがツライ』
『汗とワキガのにおいは別物。汗臭さも嫌だけれどワキガ臭は耐えられない』
他人のワキガのにおいは、我慢することが難しいとの意見も。汗のにおいは「ちょっと臭いな」と思う程度としても、ワキガはそれ以上で、呼吸をしたくなくなったり、その場を離れたくなったりするようなにおいなのでしょう。
自分は「ワキガじゃない」と思いたいけれど
『汗臭いではなく、ワキガと言われたなら、別格の異臭だと思っていいと思う。本人は嗅いでもわからないことが多いから、自分はあてにしないほうがいい』
自分がワキガだと、認めたくない気持ちもありますよね。ですが自分のにおいはわかりにくいですし、ましてやワキガはなかなか気づけないものです。他の人にワキガと言われたのであれば、一つの目安として受け止めてみてもよいかもしれません。
日本人の10人に1人はワキガらしい！？
ワキガは医学的には腋臭症といいます。「日本人の約10％が、腋臭症の症状を持っている」といわれていて、耳垢が湿っている人の約8割に症状が見られるそうです。遺伝性であることから、両親のどちらからワキガ、もしくは耳垢が湿っている場合には発生する確率が高いとされています。また臨床の現場では、ワキガは病気ではなく体質と考えられています。
皮膚科医で渋谷スクランブル皮膚科院長の下方征先生によると、全身には汗を出すための汗腺「エクリン腺」があり、そこから出る汗はほとんどが無臭とのこと。一方、ワキにある汗腺「アポクリン腺」から出る汗は、においやすいそうです。理由はアポクリン腺から出る汗には皮脂やタンパク質などの有機物が含まれており、これらが皮膚の常在菌のエサとなってにおいが発生するから。そしてワキガの人は、このアポクリン腺の数が多いとされています。なおワキガは思春期に発症し、20代にピークを迎えるとのことです。
ワキガ対策としてできること
毎日のケアとしては、原因物質を取り除くことが重要。原因物質はアポクリン腺から出た皮脂や皮脂による細菌の代謝物とされていて、これらはワキの皮膚のシワの中にもぐりこんでいます。そのため、ワキをしっかり洗って原因物質を取り除くことが対策となります。
ワキを普段使っている石鹸やボディソープで洗うのもよいですが、強く擦ってしまうと皮膚を傷めてしまいます。そこで弱い力でもしっかりと落とせるようなクレンジングを使うのもよいでしょう。例えばデオナチュレの「ワキすっきりジェルクレンジング」は、顔のクレンジングのように、ワキのにおいの原因となる皮脂やタンパク質などを落とすことを目的としたアイテムです。ジェルが皮脂に密着し、汚れをすっきり洗い落としてくれます。
筆者撮影
もちろん個人差はありますが、ワキガで悩んでいたり、ワキのにおいが気になっていたりするならば、試してみる価値はありそうです。
またワキガは、日常のストレスや動物性脂肪の摂取によっても強くなるとされています。ストレスがたまっていないか、動物性脂肪をとりすぎていないかどうかも、考えたいですね。
文・川崎さちえ 編集・ここのえ