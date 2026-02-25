村重杏奈、熱愛報道後に会見登場 報道陣から質問殺到も笑顔でシャットアウト「己のことは己でやる！」
【モデルプレス＝2026/02/25】タレントの村重杏奈が2月25日、都内で開催された新ヘアケアブランドの新商品発表会に出席。1月に「週刊文春」で報じられた熱愛報道について触れる場面があった。
【写真】27歳元アイドル、二の腕輝くノースリーブワンピで登場
村重は1月に「週刊文春」にて、コムドットのひゅうがとの熱愛が報じられていた。彼氏から髪の毛を乾かしてもらうことに憧れがあるか問われると「ないです！」「己のことは己でやる！」と返答。彼氏とはどうなのかと投げかけられると、村重は「なんですか？」「今日はシャンプーがメインです！」と笑顔を見せた。
美しさに磨きがかかった背景として、プライベートで何かあったのか問われると、「めちゃくちゃキャリアウーマンで、毎日毎日めっちゃ働いているんですけど、その中でもどうしたら綺麗でいられるかなっていうのを考えて、時短美容とかを己で開発しているんですよ。それで美しくなったかなと思います」と回想。綺麗だと言ってくれる人の存在については「弟がすごく言ってくれるんですよ。お姉ちゃん可愛い！綺麗！って言ってくれるので、それが頑張れる動力になっています！」と答えた。文春砲を受けた感想を求められると「今日はシャンプーがメインなので！」と笑顔でシャットアウトしていた。
髪のうねりが悩みだという村重は「物心ついたときから悩んでいる気がします。猫っ毛って言うんですか？髪の毛が細くて軽いので、今日とかも超最悪なんですよ。雨の日。朝起きたときの髪の毛で、雨だって分かるくらい、私の髪の毛はすごく湿気とか吸収しやすいので」とコメント。「ショートにしてから、髪の毛があっちにこっちにとかいっちゃうことがあって、メイクさんとかも結構困らせちゃう。メイクさんを困らせタイプのタレントだったんですけど、今日は時短で終わりましたね。ヘアメイクが」と新製品の効果を実感している様子だった。
「忘れられない香り」については「お母さんの香り。お母さんが夜ご飯を作ってくれたあとの、手先が玉ねぎの匂いとかするときあるじゃないですか。プラス、お母さんの優しい、お母さんにしか出せない、それぞれの家庭で皆さんのお母さんの香りって違うと思うんですけど、私のお母さんは結構甘い香りもしたりして。それが小さい頃からずっと嗅いでいる香りなので、忘れられないですね。実家に帰るたびに、ママの匂いだってなります。それがずっと大人になっても忘れられないですね。すぐ寝れます。お母さんの香りをかぐと。すごく安心しますね」と語った。
デビュー15周年について、村重は「やったー！意外と長くないですか？マインドはいつだって新人なんですけど、振り返ってみれば割と長い芸歴があります」と笑顔。自身の成長を感じるポイントを聞かれると「テレビとかに出させていただき始めて4年半くらいになるのかな？最初に出始めの時とかは、村重が！村重が！って感じだったんですけど、最近は私のレギュラーでやらせてもらっている番組とかにゲストでタレントさんとかをお呼びすることがあるので。村重が！ってなっててもだめだなと思って、ゲストさんを深堀ったりした方がいいのかなとか、ちょっとずつ思い始めて。マイナス（引くこと）を覚えたなっていうのが、自分的な成長ですね」と振り返った。
また「自分の番組に呼ばせていただく時とかは、なるべく自分抑え目で、村重マイナス50くらいで喋るようにしていますね。村重マイナス50で、ゲストさんが100パーセントで喋れるように。村重もたくさん喋らせてもらっていた側なので、どうしたら喋りやすい人間でいられるかなって考えるようになったのは、自分的には成長ですね」とコメント。今後に向けては「なりたいですね。スーパー村重。村重にスーパーが付いたら無敵な気がします。だからそうなれるように日々頑張りたいです」と笑顔を見せていた。
ブレイクを踏まえて、売れる秘訣を聞かれた村重は「あんまり考えないようにはしているんですけど、やっぱりでかい声であいさつするとか、当たり前のことを大きな声で言うとか。人として絶対に守らなきゃいけないことってあるじゃないですか。返事を大きくするとか。それこそ学校で教えてもらったことを、とにかくでかい声でやっていればいいんじゃないかなって思います。基本。『はい！』とか。『村重です！よろしくお願いします！』とか、そういうので周りの人が『あ、今日も頑張ろう！』って思ってくれる気がするので。私は常に心がけています」と明かした。
さらに、母が好きな料理について問われると「ボルシチです（笑）。結構な頻度でボルシチが出てくるんですけど、実家飯って言うんですか？なんでしたっけ？おふくろの味か。私のおふくろの味はボルシチなので、お母さんがよくボルシチの中にいっぱい玉ねぎを入れてくれるんですけど、そのときの玉ねぎの匂いが、今でもずっと思い出す匂いです」と笑顔。「お母さんのボルシチが一番おいしいです」と語った。
大喜利なども行ったイベントの出来を、メダルの色で表現すると何色か問われた村重は「金！金です！」と返答。ややすべっていたのではないかと投げかけられると「金であったらいいなと思います。皆さん結構笑顔になられたんじゃないかなと思うので。面白さで言ったらメダルは取れないかもしれないですけど、みんなが明るくなった気持ちは金メダルだと思います！」と話していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳元アイドル、二の腕輝くノースリーブワンピで登場
◆村重杏奈、熱愛報道質問をさらりとかわす
村重は1月に「週刊文春」にて、コムドットのひゅうがとの熱愛が報じられていた。彼氏から髪の毛を乾かしてもらうことに憧れがあるか問われると「ないです！」「己のことは己でやる！」と返答。彼氏とはどうなのかと投げかけられると、村重は「なんですか？」「今日はシャンプーがメインです！」と笑顔を見せた。
◆村重杏奈、忘れられない香りは？
髪のうねりが悩みだという村重は「物心ついたときから悩んでいる気がします。猫っ毛って言うんですか？髪の毛が細くて軽いので、今日とかも超最悪なんですよ。雨の日。朝起きたときの髪の毛で、雨だって分かるくらい、私の髪の毛はすごく湿気とか吸収しやすいので」とコメント。「ショートにしてから、髪の毛があっちにこっちにとかいっちゃうことがあって、メイクさんとかも結構困らせちゃう。メイクさんを困らせタイプのタレントだったんですけど、今日は時短で終わりましたね。ヘアメイクが」と新製品の効果を実感している様子だった。
「忘れられない香り」については「お母さんの香り。お母さんが夜ご飯を作ってくれたあとの、手先が玉ねぎの匂いとかするときあるじゃないですか。プラス、お母さんの優しい、お母さんにしか出せない、それぞれの家庭で皆さんのお母さんの香りって違うと思うんですけど、私のお母さんは結構甘い香りもしたりして。それが小さい頃からずっと嗅いでいる香りなので、忘れられないですね。実家に帰るたびに、ママの匂いだってなります。それがずっと大人になっても忘れられないですね。すぐ寝れます。お母さんの香りをかぐと。すごく安心しますね」と語った。
◆村重杏奈、芸能界デビュー15周年での成長明かす
デビュー15周年について、村重は「やったー！意外と長くないですか？マインドはいつだって新人なんですけど、振り返ってみれば割と長い芸歴があります」と笑顔。自身の成長を感じるポイントを聞かれると「テレビとかに出させていただき始めて4年半くらいになるのかな？最初に出始めの時とかは、村重が！村重が！って感じだったんですけど、最近は私のレギュラーでやらせてもらっている番組とかにゲストでタレントさんとかをお呼びすることがあるので。村重が！ってなっててもだめだなと思って、ゲストさんを深堀ったりした方がいいのかなとか、ちょっとずつ思い始めて。マイナス（引くこと）を覚えたなっていうのが、自分的な成長ですね」と振り返った。
また「自分の番組に呼ばせていただく時とかは、なるべく自分抑え目で、村重マイナス50くらいで喋るようにしていますね。村重マイナス50で、ゲストさんが100パーセントで喋れるように。村重もたくさん喋らせてもらっていた側なので、どうしたら喋りやすい人間でいられるかなって考えるようになったのは、自分的には成長ですね」とコメント。今後に向けては「なりたいですね。スーパー村重。村重にスーパーが付いたら無敵な気がします。だからそうなれるように日々頑張りたいです」と笑顔を見せていた。
◆村重杏奈、売れる秘訣は「でかい声であいさつ」
ブレイクを踏まえて、売れる秘訣を聞かれた村重は「あんまり考えないようにはしているんですけど、やっぱりでかい声であいさつするとか、当たり前のことを大きな声で言うとか。人として絶対に守らなきゃいけないことってあるじゃないですか。返事を大きくするとか。それこそ学校で教えてもらったことを、とにかくでかい声でやっていればいいんじゃないかなって思います。基本。『はい！』とか。『村重です！よろしくお願いします！』とか、そういうので周りの人が『あ、今日も頑張ろう！』って思ってくれる気がするので。私は常に心がけています」と明かした。
さらに、母が好きな料理について問われると「ボルシチです（笑）。結構な頻度でボルシチが出てくるんですけど、実家飯って言うんですか？なんでしたっけ？おふくろの味か。私のおふくろの味はボルシチなので、お母さんがよくボルシチの中にいっぱい玉ねぎを入れてくれるんですけど、そのときの玉ねぎの匂いが、今でもずっと思い出す匂いです」と笑顔。「お母さんのボルシチが一番おいしいです」と語った。
大喜利なども行ったイベントの出来を、メダルの色で表現すると何色か問われた村重は「金！金です！」と返答。ややすべっていたのではないかと投げかけられると「金であったらいいなと思います。皆さん結構笑顔になられたんじゃないかなと思うので。面白さで言ったらメダルは取れないかもしれないですけど、みんなが明るくなった気持ちは金メダルだと思います！」と話していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】