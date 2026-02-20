『ポケモンFRLG』特別版発表！ガラス製モンスターボールオブジェ付き 台座スイッチでライトアップ
2004年に発売されたゲーム『ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン』（ポケモンFRLG）が、Nintendo Switchで2月27日に配信されることが発表された。通常版は2000円だが、特別版は1万9800円となっている。
【写真】センス抜群！オシャレな「ガラス製モンスターボールオブジェ」
同ゲームは、シリーズ初代『ポケモン赤・緑』（1996年発売）のリメイク作品で、ゲームボーイアドバンスにて2004年に発売。
今回配信されるソフトは、過去に発売された同名ソフトをSwitchで再現したもので、言語も当時を引き継いでおり、ゲーム内での言語変更には対応していないと説明されている。価格は2000円。
特別版は商品に対応するバージョンのダウンロードカード、ゲームボーイアドバンス版再現パッケージ（両バージョン）。ガラス製モンスターボールオブジェセット、専用ケースとなっている。
目玉の「ガラス製モンスターボールオブジェ」は、カントー地方で出会える旅立ちのパートナー3匹を3Dレーザー彫刻で再現した、特別なモンスターボールオブジェ。専用ケースに台座、アクリルプレートと共にセットすることで、3つ並べてディスプレイすることができ、台座のスイッチを入れることでそれぞれのタイプを表現したカラーでライトアップされる。
