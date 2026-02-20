今田美桜が2025年のテレビCM界の“新女王”に輝いた。「indeed」や「P＆G」などの広告塔を務める今田は、年間CM露出ランキング（関東地区・ビデオリサーチ調べ）で前年の13位から大きく増加し、1位になったのだ。

「躍進を語るうえで欠かせないのが、2025年前期のNHK連続テレビ小説『あんぱん』ですね。近年はオーディションよりも制作陣によるキャスティングでヒロインが決まることが多かったのですが、今田さんは歴代最多となる3365人が応募したオーディションでヒロインを勝ち取りました。

朝ドラに出演した効果は絶大で、幅広い世代への浸透度が飛躍的に増し、CM起用社数は12社から15社と増加しました」（芸能記者）

トップ10圏外からのナンバーワンに輝いた今田。注目されたのは、同じく朝ドラヒロイン経験を持つ橋本環奈との明暗だ。

「橋本さんは2024年後期の朝ドラ『おむすび』でヒロインを務めましたが、朝ドラ史上最低視聴率を記録。さらに、事務所は否定したものの、一部週刊誌で“パワハラ“について報じられたこともあってか、CM起用社数は2023年の20社をピークに2025年は12社へと減少。広告業界で『ブランドイメージへのリスク』が意識される存在となったのでしょう。年間CM露出ランキングは、これまでトップ10に入っていません」

広告業界での今田の評判は抜群だという。

「今田さんは企業の資料を必ず事前に確認してくれるので、何テイクも要らず、現場での撮影時間が短いですね。ダンスやリズム感のある撮影は少し苦手のようで、苦戦することもありますが、スタッフへの気配りは評判です。『また一緒に仕事をしたい』という声が多く聞こえてきます。

そして、なにより彼女自身のスキャンダルがないことが大きいでしょう。イメージが最優先される業界ですから、朝ドラでさらにクリーンな印象を与えた今田さんを起用したい企業は多いですよ」（広告代理店関係者）

地道な積み重ねが、“女王”を生むというわけだ。