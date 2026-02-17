MON7Aが、2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」を3月7日に配信リリースする。

本楽曲は、自身が恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ハロン編』（ABEMA）に参加した際、想いを寄せる長浜広奈へアピールする際に弾き語りで披露されたもの。YouTubeでの弾き語り動画は450万再生を記録しており、8月には世界最大の歌詞サイト Genius Japanの総合ソングチャートで2週連続1位を獲得、昨年の年間総合ソングチャートでは25位にランクインするなどのチャートインを記録している。

また、ジャケットアートワークはMON7A本人の熱望により、タイトルやアーティスト名、イラストなどは長浜広奈の描き下ろしとなっており、ギターを持った制服姿のMON7Aの写真と長浜の手描き文字によるコラボレーションが実現した。

なおMON7Aは、今春に高校を卒業する同世代の卒業式に、サプライズで歌とメッセージでのお祝いに駆けつける企画を募集中。エントリー締切は2月20日12時まで。

（文＝リアルサウンド編集部）