¥½¥Ã¥¯¥¹2ÊÁ¥»¥Ã¥È

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹­¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×

º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡¢¸å¤í¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥½¥Ã¥¯¥¹2ÊÁ¥»¥Ã¥È¡Ê¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡Ë¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù

 

¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥½¥Ã¥¯¥¹2ÊÁ¥»¥Ã¥È¡×¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹

 

© Disney

 

²Á³Ê¡§1,190±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

Å¬±þ¥µ¥¤¥º¡§Ìó23¡Á25cm

ÁÇºà¡§ÌÊ¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾

ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×

 

¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¡£

¥Ç¥¶¥¤¥ó°ã¤¤¤Î2Â­¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª

¤É¤Á¤é¤â¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤Î²Ä°¦¤µ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤Û¤É¤è¤¤¸ü¤µ¤ÇÍú¤­¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ý

 

© Disney

 

¸µµ¤¤ÊÀÖ¿§¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Ï¥³¡¼¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Ç¤­¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢²ÖÊÁ¤È¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÇÁ°¸å¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù

 

© Disney

 

¤½¤ì¤¾¤ì¸å¤í¤Ë¥ê¥Ü¥ó»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¡£

¥ê¥Ü¥ó¤Î¾åÉô¤¬¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤ÈÈô¤Ó½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿°¦¤é¤·¤µËþÅÀ¤Ê·¤²¼¡£

¸å¤í¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥½¥Ã¥¯¥¹2ÊÁ¥»¥Ã¥È¡Ê¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡Ë¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù

¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ¥ß¥Ë¡¼¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Î»É½«¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥½¥Ã¥¯¥¹2ÊÁ¥»¥Ã¥È¡× appeared first on Dtimes.