¥ß¥Ë¡¼¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Î»É½«¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥½¥Ã¥¯¥¹2ÊÁ¥»¥Ã¥È¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡¢¸å¤í¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥½¥Ã¥¯¥¹2ÊÁ¥»¥Ã¥È¡Ê¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡Ë¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥½¥Ã¥¯¥¹2ÊÁ¥»¥Ã¥È¡×¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹
© Disney
²Á³Ê¡§1,190±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Å¬±þ¥µ¥¤¥º¡§Ìó23¡Á25cm
ÁÇºà¡§ÌÊ¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×
¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó°ã¤¤¤Î2Â¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤É¤Á¤é¤â¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤Î²Ä°¦¤µ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤Û¤É¤è¤¤¸ü¤µ¤ÇÍú¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ý
© Disney
¸µµ¤¤ÊÀÖ¿§¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Ï¥³¡¼¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Ç¤¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢²ÖÊÁ¤È¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÇÁ°¸å¤ÇÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
© Disney
¤½¤ì¤¾¤ì¸å¤í¤Ë¥ê¥Ü¥ó»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¡£
¥ê¥Ü¥ó¤Î¾åÉô¤¬¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤ÈÈô¤Ó½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿°¦¤é¤·¤µËþÅÀ¤Ê·¤²¼¡£
¸å¤í¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥½¥Ã¥¯¥¹2ÊÁ¥»¥Ã¥È¡Ê¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡Ë¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
