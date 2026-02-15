マイケル・キャリック暫定監督体制となってから4勝1分と調子を上げているマンチェスター・ユナイテッド。先日のウェストハム戦はドローに終わり5連勝とはならなかったが、チームが上向きとなっているのは誰の目にも明らかだ。



新体制となってパフォーマンスを向上させている選手もいる。DFハリー・マグワイアがそのひとりだ。マグワイアはルベン・アモリム前監督には重用されておらず、今季限りとなる契約は延長されないと目されていたが、キャリック体制に変わると2CBの一角として存在感を発揮。アーリング・ハーランドを抑え込むなど好パフォーマンスを見せている。





年俸を下げたうえで新契約を提示することになるという報道も出るなか、ロッカールームでもマグワイアの支持は高いようだ。英『THE Sun』は、クラブに近い情報筋のコメントとして次のように報じている。「選手たちは、彼に新たな契約が提示されないのは狂っていると考えている。ハリーはユナイテッドで多くの浮き沈みを経験してきたが、それを乗り越えて本当に良いプレイをしている」「彼はロッカールームでとても尊敬されており、エイデン・ヘブンやレニー・ヨロといった若い選手たちに多くの知識を伝えている。誰もが彼のことを好きで、尊敬を集めている。選手の大多数はクラブが彼と契約することを望んでいる」相変わらずエアバトルでは無類の強さを見せており、役割をはっきりさせればまだまだやれることを証明しているマグワイア。イングランド代表復帰の噂も出ているが、クラブとマグワイアは契約延長を果たすだろうか。