ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、メイク道具をかわいくひとまとめにできる、ディズニーデザイン「メイクボックス」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「メイクボックス」ミッキーマウス

© Disney

価格：15,900円（税込）

サイズ：幅27.5、奥行26、高さ26.5cm

主材：【本体】繊維板（MDF＜ラッカー塗装＞）、【その他】2mm厚ミラー

引出し内寸：14×10×5.5（高さ）cm・2杯、6×10×13.5（高さ）cm・1杯

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミニーマウス」モチーフのメイクボックス。

ビビットなブルー×ピンクの組み合わせが存在感抜群の配色で、あえて目立つ場所に置きたいキュートなデザインが魅力です！

メイク道具が1箇所にまとまり持ち運びもできるので、好きな場所でメイクが楽しめます。

引出しは全部で3杯。

メイク道具をたっぷりとしまえて、背面のスペースにはボトルを立てて収納することもできます◎

ミラーを使わないときはすっきりとしまうことも。

ミラーの傾きを調節できるのもうれしい！

ミラーから飛び出たぷっくりリボンや、サイドのアートなど、「ミニーマウス」の可愛さがいっぱい詰まっています。

サイドがストライプ柄になっているのもオシャレ。

大きなリボンモチーフが、毎日のメイク時間にテンションを上げてくれそう！

メイク道具を可愛くひとまとめにできる、ディズニーデザイン「メイクボックス」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

