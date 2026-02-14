ブルー×ピンクのミニーデザイン！ベルメゾン ディズニー「メイクボックス」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、メイク道具をかわいくひとまとめにできる、ディズニーデザイン「メイクボックス」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「メイクボックス」ミッキーマウス
© Disney
価格：15,900円（税込）
サイズ：幅27.5、奥行26、高さ26.5cm
主材：【本体】繊維板（MDF＜ラッカー塗装＞）、【その他】2mm厚ミラー
引出し内寸：14×10×5.5（高さ）cm・2杯、6×10×13.5（高さ）cm・1杯
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「ミニーマウス」モチーフのメイクボックス。
ビビットなブルー×ピンクの組み合わせが存在感抜群の配色で、あえて目立つ場所に置きたいキュートなデザインが魅力です！
メイク道具が1箇所にまとまり持ち運びもできるので、好きな場所でメイクが楽しめます。
© Disney
引出しは全部で3杯。
メイク道具をたっぷりとしまえて、背面のスペースにはボトルを立てて収納することもできます◎
© Disney
ミラーを使わないときはすっきりとしまうことも。
ミラーの傾きを調節できるのもうれしい！
© Disney
ミラーから飛び出たぷっくりリボンや、サイドのアートなど、「ミニーマウス」の可愛さがいっぱい詰まっています。
サイドがストライプ柄になっているのもオシャレ。
大きなリボンモチーフが、毎日のメイク時間にテンションを上げてくれそう！
メイク道具を可愛くひとまとめにできる、ディズニーデザイン「メイクボックス」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
