世界を唸らせた戸塚優斗の金メダル　強敵ジェームズを超えた超難度トリックに英解説が熱狂「まさに桁外れだった」【冬季五輪】

涙ながらに金メダルを掲げた戸塚(C)Getty Imags

現地時間2月13日、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が行なわれ、2018年の平昌、22年の北京大会に続き3度目の出場となる日本代表の戸塚優斗が95.00点を叩き出して金メダルを獲得した。

華麗に舞った。全体2位で予選を突破した戸塚は1本目に「スイッチダブルアーリーチャック」など超難度トリックを成功させ、いきなり91点を記録。続く2本目にはトリプルコークのコンボ95点をマークして首位に立った。

迎えた3本目は、4回転を連発。しかし、最後のヒットで超高難度のスイッチバックダブルコーク1440を決めにかかり、着地に失敗。しかし、強敵スコッティ・ジェームズが最終試技で失敗したこともあり、自身の叩き出した高得点を守り切って悲願の頂点に立った。