この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「PayPayステップ30回＆公共料金払いの最適解！PayPayカード改悪後も使える『チャージルート』とカードの残されたメリットとは…？」と題した動画を公開した。2026年6月2日より実施されるPayPayカードのサービス改悪を受け、多くのユーザーが抱えるであろう悩みに対し、具体的な対策を解説している。



まず、今回の改悪内容について氏が整理した。PayPayカードでの公共料金や税金の支払いは還元率が1%から0.5%に半減。さらに、nanacoやモバイルSuicaなど、他社の決済サービスや交通系ICへのチャージがポイント付与の対象外となる。加えて、PayPayの本人確認が未完了の場合や、PayPayカードをPayPayアプリに登録していない場合もポイントが付与されなくなるなど、ユーザーにとって厳しい変更が加えられると説明した。



これらの変更に対し、多くの視聴者から寄せられたのが「PayPayステップの回数達成をどうすればよいか」という質問だという。PayPayステップは、月30回（200円以上）かつ10万円以上の決済で還元率が0.5%上乗せされる特典。氏は、この回数条件を達成するための有効な手段として「Amazonギフトカードへのチャージ」を提案した。Amazonギフトカードは200円からチャージできるため、毎日200円ずつオートチャージ設定をすれば、手間なく回数条件をクリアできると解説した。



また、公共料金の支払いについては、PayPayカードの還元率が低下するため、代替案として三井住友カード ゴールド（NL）やリクルートカードなどを推奨。三井住友カード ゴールド（NL）は年間100万円の利用で1万ポイントの還元と翌年以降の年会費が永年無料になる特典があり、公共料金の支払いもその利用額に含まれるため、最大1.5%還元で支払えるメリットがあると述べた。このほか、コード決済の請求書払いを活用する方法も紹介した。



最後に氏は、改悪後もPayPayカードを手元に残しておくメリットとして、PayPay証券での「クレジットつみたて」を挙げた。これは、PayPayカード（クレジット）で投資信託の積立ができ、0.7%のポイント還元を受けられるサービス。他の証券会社のクレカ積立と比較しても遜色ない還元率であり、このためだけにカードを保有する価値はあると結論付けた。



今回の改悪は影響が大きいものの、代替手段やカードの新たな活用法を知ることで、引き続きお得にポイントを貯めることは可能だろう。自身の決済スタイルに合わせて、支払い方法を見直してみてはいかがだろうか。