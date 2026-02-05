　6日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比220円高の5万4210円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3818.04円に対しては391.96円高。出来高は1万3661枚となっている。

　TOPIX先物期近は3673.5ポイントと前日比16ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.09ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54210　　　　　+220　　　 13661
日経225mini 　　　　　　 54205　　　　　+215　　　266045
TOPIX先物 　　　　　　　3673.5　　　　　 +16　　　 14689
JPX日経400先物　　　　　 33080　　　　　+160　　　　1029
グロース指数先物　　　　　 702　　　　　　+1　　　　 554
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース