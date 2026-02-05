日経225先物：6日2時＝220円高、5万4210円
6日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比220円高の5万4210円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3818.04円に対しては391.96円高。出来高は1万3661枚となっている。
TOPIX先物期近は3673.5ポイントと前日比16ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.09ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54210 +220 13661
日経225mini 54205 +215 266045
TOPIX先物 3673.5 +16 14689
JPX日経400先物 33080 +160 1029
グロース指数先物 702 +1 554
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3673.5ポイントと前日比16ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.09ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54210 +220 13661
日経225mini 54205 +215 266045
TOPIX先物 3673.5 +16 14689
JPX日経400先物 33080 +160 1029
グロース指数先物 702 +1 554
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース