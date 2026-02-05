不朽の名作『ガラスの仮面』 50周年記念展に原画323点 世代を超えて愛される理由
『ガラスの仮面』の連載50周年記念展が1月31日から2月15日まで東京・千代田区の有楽町マルイのイベントスペースで開催。作品の魅力と長年ファンから愛されている理由を取材しました。
会場では、作者・美内すずえさんが描き出した、初期から最新章までの原画を一堂に展示。展示されているのは額装原画が168点、原画総数は323点。繊細なペン線に宿る息づかい、ホワイトの輝きが放つ緊張感、そして少女マンガ史を塗り替えた数々の名場面。紙の上に刻まれた「舞台の熱」を、間近に感じることができます。他にも名場面フォトスポットやジオラマなど、50年を経てもなお色あせぬ「演じることの狂気と美」を、原画から体感できる記念展です。
■連載50周年を迎えた『ガラスの仮面』
『ガラスの仮面』は1975年12月5日発売の『花とゆめ』1号で連載スタート。演劇界を舞台に、主人公・マヤが天性の才能を発揮し、ライバルの亜弓と競いながら俳優として成長していく物語です。1995年度には第24回日本漫画家協会賞優秀賞を受賞。テレビドラマやアニメ化、舞台としても上演され、長年愛されている作品です。コミックスは現在、第49巻（2012年10月）まで発売され、未完の名作として知られています。
■世代を超えて愛され続ける作品 新たなファンも
原画展には様々なファンが訪れていました。親子ファンの娘は「小学生ぐらいから親の持っていた本で読み始めているので、10何年ぐらいです」と、長年作品のファンだった母の影響で、娘もファンになったことを明かしました。“実際に原画を見た感想”を伺うと、母は「絵がすごくきれいで、時系列に並べられていたので、マンガ全部読んだような気分になりました。もう一度」と語り、娘も「マンガのシーンがすごく大きく描かれていたので、すごく驚いて。すごく細かいところまで描かれていたのがよく見られて、すごく楽しかったです」とそれぞれの喜びを明かしました。
会場を訪れていた方の中には男性ファンも。『ガラスの仮面』を知ったのは、この2、3年とのことで「知らなかった名作を知ってはまったみたいな感じです」と明かしました。作品の印象については“本当にエンタメとして素晴らしい”と語りつつ、「過激ともとれてしまうような描写もあるかもしれないんですけど、逆にそういうのもエンタメとしてスッと。なんかインパクト強く入ってきてくれるのがあって、それがすごくいいなと思いました」と新鮮味を感じたと話しました。
40年来のファンだという女性は“ご自身にとって『ガラスの仮面』とはどんな作品か”伺うと「元気が出ます。主人公（北島マヤ）が逆境でもすごいめげないので、読んでいると私ももうちょっと頑張ろうかなっていうふうな気持ちになりますね」と特別な思いを明かしました。高校生のころに読んだことをきっかけにハマったという15年来のファンの女性にも“ご自身にとって『ガラスの仮面』とはどんな作品か”伺うと「青春。一緒に今もずっと新しい話が出るのを待っているので、本当にずっと「情熱」みたいに思っています」いまなお連載を心待ちにしていることを語りました。
■会場に寄せられた作者・美内すずえさんのコメント
今回の開催について美内さんは、「『ガラスの仮面』は、私自身が夢中で描き続けてきた物語です。気がつけば50年という長い時間が流れ、その間、たくさんの読者の皆さまがこの作品とともに歩んでくださいました。原画には、ストーリーが進んでいた時間、登場人物たちが息づいていた瞬間がそのまま残っています。原画展にお越しいただき、その時間や瞬間を感じていただければ嬉しく思います。作品を愛してくださる皆さまへ、心からの感謝を込めて。美内すずえ」とコメントを寄せています。