「Let’s uber！」の意味は？Uber Eatsを頼むことではなくて…？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「タクシーを呼ぼう！」でした！

Uber Eatsで有名なUber社ですが、オンライン配車サービスの提供会社としても知られています。

たとえば、Google社の検索エンジンを使って「ググる」＝「グーグルで調べる」というように、会社名が動詞化したものです。

ちなみに「Uber」には「優れている／突出している」という意味がありますよ。

A：「I’m so tired. I can't move.」

（とても疲れた。動けないよ）

B：「Let's uber!」

（じゃあタクシーを呼ぼう！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。