「Let’s uber！」の意味は？Uber Eatsを頼むことではなくて…？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Let’s uber！」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「タクシーを呼ぼう！」でした！
Uber Eatsで有名なUber社ですが、オンライン配車サービスの提供会社としても知られています。
たとえば、Google社の検索エンジンを使って「ググる」＝「グーグルで調べる」というように、会社名が動詞化したものです。
ちなみに「Uber」には「優れている／突出している」という意味がありますよ。
A：「I’m so tired. I can't move.」
（とても疲れた。動けないよ）
B：「Let's uber!」
（じゃあタクシーを呼ぼう！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部