「今日好き」みなつ「顔本当に化け物でごめん」すっぴんで弟との動画公開「お顔そっくり」「いつもと雰囲気違う」と反響
【モデルプレス＝2026/02/05】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に出演していた久保田海羽（みなつ）が2月4日、自身のTikTokを更新。弟との動画を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出身18歳美女「すっぴんだとお顔そっくり」水泳帽姿の弟公開
◆みなつ、弟顔出しの動画公開
みなつは「どうしてもやりたかった」とし、海外で話題の動画を弟と再現した様子を公開。弟は水泳帽を被って顔にはヒゲを書いており、「＃弟ノリノリで草」と添えている。また、自身のInstagramストーリーズでは、TikTokのURLを載せ「すっぴん裸眼に赤オーバーリップで顔本当に化け物でごめん」とつづっている。
◆みなつの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すっぴんだと弟くんとお顔そっくり」「いつもと雰囲気違うと思ったらすっぴんなんだ」「すっぴんでも可愛い」「仲良しきょうだいで微笑ましい」「久保田家面白すぎる」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。みなつは「ニャチャン編」で忠村太陽とカップル成立したが、2024年9月に破局した。（modelpress編集部）
