グループとしての活動を終えるラストライブを春に控えている、嵐の二宮和也。そんな彼がXで投稿したあるつぶやきに賛否が巻き起こった。

二宮は2月1日の夕方ごろ、Xを更新。突如《お昼からさっきまで家に多部未華子がいました》とつづり、女優の多部未華子が家に訪問していたことを明かしたのだ。

「二宮さんと多部さんは、2007年に放送されたドラマ『山田太郎ものがたり』（TBS系）で共演し、そこから親交を深め、その後も『マイファミリー』（同）で夫婦役を演じるなど、深い関係なのです。さらに、2人はご近所さんとしても知られており、家族ぐるみで仲がいいことを公言しています」（芸能ジャーナリスト）

公私ともに仲がいい二宮と多部。そんな2人の交流が公に公開されると、2月4日現在で19万ものいいねが集まっていた。しかしその投稿への反応は、ほっこりするものばかりではなかった。

《どう考えたって家族の存在が頭に浮かんでくるのでまだ嵐はとことんアイドルしてほうがアンパイな気がする》

《櫻井翔を見習ってほしい》

Xには、私生活を公開した内容に苦言も集まっていたのだ。そんな声が集まる経緯について、前出の芸能ジャーナリストが語る。

「二宮さんは、第1子の誕生を2021年3月に発表し、2022年11月には第2子が誕生しています。多部さんは2021年12月に第1子を出産しており、2人の子どもたちも同世代なのです。お互いの子どもたちと戯れている様子や、二宮さんの家族像が容易に想像できてしまうため、複雑な心境になったファンもいたのでしょう」

二宮のXは、肩の力を抜いたフランクな呟きが魅力でもある。しかし、そんな二宮がさらっと発言した私生活の一部を“見たくない”ファンもいるというわけか。

「嵐では、櫻井翔さんや相葉雅紀さんも結婚や出産を発表しています。しかし2人は私生活を公に話すことはほとんどなく、プライベートはベールに包まれています。一方、二宮さんは、比較的オープンに私生活に触れています。二宮さんらしいスタイルともいえますが、2026年春の嵐のラストライブまでは“アイドル”に徹底してほしい、という一部のファンの思いも聞こえてきます」（同前）

嵐として活動を終了するまであと数カ月。いまはアイドル・二宮和也を見ていたいというのがファンの本音なのか。