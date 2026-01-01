東京文化会館 小ホールにて実施！東京・春・音楽祭 上村文乃(チェロ)＆横坂 源(チェロ)齋藤秀雄メモリアル基金賞 受賞者によるコンサート

公益財団法人ソニー音楽財団は、東京・春・音楽祭実行委員会との共同主催で「東京・春・音楽祭 上村文乃(チェロ)＆横坂 源(チェロ)齋藤秀雄メモリアル基金賞 受賞者によるコンサート」を開催します。

2026年3月24日(火)に、東京文化会館 小ホールにて実施される、チェリスト2名が共演する特別なコンサートです。

東京・春・音楽祭 上村文乃(チェロ)＆横坂 源(チェロ)齋藤秀雄メモリアル基金賞 受賞者によるコンサート

日時：2026年3月24日(火)19:00開演(18:30開場)

場所：東京文化会館小ホール(東京都台東区上野公園5-45)

主催：東京・春・音楽祭実行委員会、公益財団法人ソニー音楽財団

「齋藤秀雄メモリアル基金賞」チェロ部門受賞者である上村文乃さん(第22回受賞)と横坂 源さん(第7回受賞)、2人のチェリストが共演する特別企画コンサート。

国内外で確固たる評価を築いてきた両者が、“チェロという楽器の表現力”を存分に発揮するプログラムに臨みます。

共演するピアニストは、ジュネーヴ国際音楽コンクール他数々のコンクールで多数の受賞歴を持ち、近年、ソリスト・室内楽の双方で存在感を高めている五十嵐薫子さんです。

演奏曲は、それぞれの奏者の魅力、そしてアンサンブルの妙を引き出す独奏的なプログラム。

チェロとピアノの二重奏、2本のチェロによる重奏、そして2本のチェロとピアノによる三重奏まで、ヴァリエーションに富んだ密度の高い一夜限りのコンサートです。

出演者

上村文乃(チェロ)＜第22回 2023年度「齋藤秀雄メモリアル基金賞」受賞＞横坂 源(チェロ) ＜第7回 2008年度「齋藤秀雄メモリアル基金賞」受賞＞五十嵐薫子(ピアノ)

演奏予定曲

クライン(ダルムシュタット編) ：《2本のチェロのための6つのソナタ》 op.2 より 第1番 ニ短調ブラームス(N.ソルター=D.ゲリンガス編)：《6つの歌曲》ブラームス ：チェロ・ソナタ 第1番 ホ短調 op.38ドヴォルザーク ：《モラヴィア二重唱曲集》より (2本のチェロ版)オッフェンバック ：《2本のチェロのための二重奏曲》 op.53 より 第2番 イ短調ショスタコーヴィチ(アトフミャン編) ：《5つの小品》

※曲目・演奏者は変更となる場合があります。

チケット情報

価格(全席指定・税込)：

一般：4,500円U-25：2,000円 ※公演当日に25歳以下の方が対象(座席の選択はできません)ネット席：1,500円(東京・春・音楽祭LIVE Streamingサイトで試聴可能)

発売日：

一般：2026年2月1日(日) 10:00〜U25チケット：2026年2月13日(金)12:00発売開始ネット席：2026年2月20日(金)12:00予約開始

チケット取り扱い：

東京・春・音楽祭オンライン・チケットサービス (https://www.tokyo-harusai.com/)東京文化会館チケットサービス (TEL：03-5685-0650)チケットぴあ (https://w.pia.jp/t/harusai/)

齋藤秀雄メモリアル基金賞について

公益財団法人ソニー音楽財団が2002年に創設した賞です。

日本のクラシック音楽会の礎を築いた指揮者・チェリストの齋藤秀雄氏に因み、音楽芸術文化の発展に貢献し、将来一層の活躍が期待される若手チェリスト・指揮者を顕彰しています。

現在までに数多くのチェリスト・指揮者たちが受賞し、国内外で活躍する多数の音楽家を輩出してきました。

実力派チェリスト2名の共演が楽しめる、一夜限りの特別なコンサートです。

公益財団法人ソニー音楽財団「東京・春・音楽祭 上村文乃(チェロ)＆横坂 源(チェロ)齋藤秀雄メモリアル基金賞 受賞者によるコンサート」の紹介でした。

東京・春・音楽祭 上村文乃＆横坂 源 コンサートのよくある質問

Q. 開催日時と場所は？

A. 2026年3月24日(火)19:00開演(18:30開場)で、会場は東京文化会館 小ホールです。

Q. チケットの料金と発売日は？

A. 全席指定で4,500円(税込)、U-25チケットは2,000円(税込)です。

一般発売は2026年2月1日(日)10:00から開始されます。

Q. どのようなコンサートですか？

A. 「齋藤秀雄メモリアル基金賞」を受賞したチェリストの上村文乃さんと横坂 源さんが共演する特別なコンサートです。

チェロとピアノの二重奏や2本のチェロによる重奏など、ヴァリエーションに富んだプログラムが予定されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京文化会館 小ホールにて実施！東京・春・音楽祭 上村文乃(チェロ)＆横坂 源(チェロ)齋藤秀雄メモリアル基金賞 受賞者によるコンサート appeared first on Dtimes.