東京文化会館 小ホールにて実施！東京・春・音楽祭 上村文乃(チェロ)＆横坂 源(チェロ)齋藤秀雄メモリアル基金賞 受賞者によるコンサート
公益財団法人ソニー音楽財団は、東京・春・音楽祭実行委員会との共同主催で「東京・春・音楽祭 上村文乃(チェロ)＆横坂 源(チェロ)齋藤秀雄メモリアル基金賞 受賞者によるコンサート」を開催します。
2026年3月24日(火)に、東京文化会館 小ホールにて実施される、チェリスト2名が共演する特別なコンサートです。
日時：2026年3月24日(火)19:00開演(18:30開場)
場所：東京文化会館小ホール(東京都台東区上野公園5-45)
主催：東京・春・音楽祭実行委員会、公益財団法人ソニー音楽財団
「齋藤秀雄メモリアル基金賞」チェロ部門受賞者である上村文乃さん(第22回受賞)と横坂 源さん(第7回受賞)、2人のチェリストが共演する特別企画コンサート。
国内外で確固たる評価を築いてきた両者が、“チェロという楽器の表現力”を存分に発揮するプログラムに臨みます。
共演するピアニストは、ジュネーヴ国際音楽コンクール他数々のコンクールで多数の受賞歴を持ち、近年、ソリスト・室内楽の双方で存在感を高めている五十嵐薫子さんです。
演奏曲は、それぞれの奏者の魅力、そしてアンサンブルの妙を引き出す独奏的なプログラム。
チェロとピアノの二重奏、2本のチェロによる重奏、そして2本のチェロとピアノによる三重奏まで、ヴァリエーションに富んだ密度の高い一夜限りのコンサートです。
出演者
上村文乃(チェロ)＜第22回 2023年度「齋藤秀雄メモリアル基金賞」受賞＞横坂 源(チェロ) ＜第7回 2008年度「齋藤秀雄メモリアル基金賞」受賞＞五十嵐薫子(ピアノ)
演奏予定曲
クライン(ダルムシュタット編) ：《2本のチェロのための6つのソナタ》 op.2 より 第1番 ニ短調ブラームス(N.ソルター=D.ゲリンガス編)：《6つの歌曲》ブラームス ：チェロ・ソナタ 第1番 ホ短調 op.38ドヴォルザーク ：《モラヴィア二重唱曲集》より (2本のチェロ版)オッフェンバック ：《2本のチェロのための二重奏曲》 op.53 より 第2番 イ短調ショスタコーヴィチ(アトフミャン編) ：《5つの小品》
※曲目・演奏者は変更となる場合があります。
チケット情報
価格(全席指定・税込)：一般：4,500円U-25：2,000円 ※公演当日に25歳以下の方が対象(座席の選択はできません)ネット席：1,500円(東京・春・音楽祭LIVE Streamingサイトで試聴可能)
発売日：一般：2026年2月1日(日) 10:00〜U25チケット：2026年2月13日(金)12:00発売開始ネット席：2026年2月20日(金)12:00予約開始
チケット取り扱い：東京・春・音楽祭オンライン・チケットサービス (https://www.tokyo-harusai.com/)東京文化会館チケットサービス (TEL：03-5685-0650)チケットぴあ (https://w.pia.jp/t/harusai/)
齋藤秀雄メモリアル基金賞について
公益財団法人ソニー音楽財団が2002年に創設した賞です。
日本のクラシック音楽会の礎を築いた指揮者・チェリストの齋藤秀雄氏に因み、音楽芸術文化の発展に貢献し、将来一層の活躍が期待される若手チェリスト・指揮者を顕彰しています。
現在までに数多くのチェリスト・指揮者たちが受賞し、国内外で活躍する多数の音楽家を輩出してきました。
実力派チェリスト2名の共演が楽しめる、一夜限りの特別なコンサートです。
