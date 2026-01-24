心まで温まる冬の新定番

屋内BBQで美味しい体験

名古屋の中心・栄の定番スポット「ドン・キホーテ栄本店」6階にある、完全屋内BBQ場の『ウッドデザインパーク栄店』。

2026年1月から、BBQのライブ感と飲み会の気軽さをミックスした新しいプラン「BBQサカバコース」の提供がスタート！

「いつもの居酒屋は物足りない」「BBQのワクワク感を飲み会にも取り入れたい」――そんな声にぴったりな新感覚のコースです。

栄駅1番出口から徒歩すぐの好アクセスで、雨や寒さを気にせず過ごせるのは名古屋の冬にはとっても嬉しいポイント！

完全屋内×冷暖房完備で、服や髪に臭いがつきにくい電気グリルも採用されているから、女子会やデート、仕事帰りの気軽な一杯にも最適ですね。

BBQ＋居酒屋のハイブリッド

真冬の名古屋にちょうどいい！

「BBQサカバコース」は、BBQの醍醐味である 自分たちで焼く楽しさと、居酒屋のゆったり過ごす時間の両方を満喫できるハイブリッドプラン。

乾杯から締めまで飲み放題付きで、BBQと一緒におしゃべりの時間もじっくりと過ごせます。

ポイントはBBQなのに屋内だから気軽に集まることができるという点。

真冬でも暖かい空間で、隣席を気にせずグリルを囲むことで、いつもの飲み会がちょっと特別な時間に変わります！

選べる3コース

「BBQサカバコース」は目的や人数に合わせて選べる 3つのコースが揃っています。

●カジュアルサカバコース

4,500円

スキレット料理を中心とした、BBQをそんなに行かないという人にもお勧めのコース。

居酒屋ライクな料理と、合間にグリルで焼く楽しさがちょうど良いバランス。

仕事帰りや気軽な飲み会などにぴったりです。

●スタンダードサカバコース

5,000円

極厚のお肉やジャンボフランクフルト、季節の野菜などボリューム重視のBBQメニューが入った定番プラン。

「今日はガッツリ楽しみたい！」という日にはこちらで決まり。

●プレミアムサカバコース

6,500円

海の幸を含む、ちょっと大人なBBQを味わえるコースです。

特別な日や記念日にも対応する内容で、いつもよりも贅沢な女子会にもお勧め。

室内でもBBQらしさを実現するポイント

『ウッドデザインパーク栄店』では、匂いが気にならない電気グリルを使用しているのも特徴。

炭や直火にない煙や臭いのストレスが少なく、女子会やデートでも気兼ねなくBBQが楽しめます。

また映像機器・音響・Wi-Fi完備で、プロジェクターとマイクも自由に使えるから、貸し切りのイベントや会社のパーティ、各種打ち上げなどシーンに合わせて色々と利用できそうです。

まとめ

冬の名古屋を満喫する

屋内BBQという選択肢

「BBQサカバコース」は、冬の名古屋で今後も定番になりそうな屋内BBQ×飲み会の新しいスタイル。

居酒屋の気軽さとBBQの楽しさを両立させたこのコース。栄という立地の良さもあり、ものすごい寒波の日も快適なアウトドア気分を味わえます。

いつもの飲み会にちょっと違う要素をプラスしたい…そんなナゴヤドット読者の皆様にぜひ一度足を運んでみてほしい新体験です！

店舗名：ウッドデザインパーク栄店

住所：名古屋市中区錦3-17-15ドン・キホーテ6F

電話番号：052-746-0558

営業時間：11:00～22:00

定休日：火曜

公式サイト：https://wood-designpark.jp/