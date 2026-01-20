【ライブレポート】BLACKPINK、東京ドーム3デイズで16万5,000人を動員！「時間が過ぎるのが早く感じられるほど素晴らしい3日間でした」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BLACKPINKが、1月16日から18日までの3日間、ワールドツアーの日本公演として『BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] IN TOKYO』を東京ドームにて開催。計16万5,000人を動員した。

■チケットは、開催発表と同時に全席が即完売

今回の東京ドーム公演は、2019年と2023年に続く3回目の同会場公演。チケットは、開催発表と同時に全席が即完売。BLACKPINKの圧倒的な人気を証明した。

また、BLACKPINKの東京ドーム公演の開催を記念し、16日の初日には東京タワー・神戸ポートタワー・中部電力 MIRAI TOWER・さっぽろテレビ塔の日本4大タワーが同時にピンクにライトアップ、大きな話題を呼んだ。

ステージは「Kill This Love」「Pink Venom」といった世界的ヒット曲でオープニングを飾り、圧巻のライブパフォーマンスを披露。ライブバンドサウンドとYGならではの演出が融合したステージは没入感に満ち、デビュー曲「WHISTLE」「BOOMBAYAH」や、2025年に配信された「JUMP」など、幅広いセットリストで観客を魅了した。

約2年9ヵ月ぶりの東京ドームステージを終えたBLACKPINKは、「時間が過ぎるのが早く感じられるほど素晴らしい3日間でした。皆さんから受け取った大きな愛とエネルギーに感謝しています」とコメントしている。

BLACKPINKは、2月27日14時に、3rdミニアルバム『DEADLINE』をリリース。各ショップ別にエクスクルーシブ絵柄を使用した、オリジナルトレーディングカード（ランダム）が先着でもらえるキャンペーンの実施も決定しており、収録内容などの詳細発表に期待が高まっている。

■リリース情報

2026.02.27 ON SALE

MINI ALBUM『DEADLINE』

