¡¡Åìµþ¡¦¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÏ©¾å¤ÇÃËÀ¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëö¤Ë1ÂÐ1¤Ç¤Î·ö²Þ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¿¥¤¥Þ¥ó¡É¤òÄ¥¤Ã¤Æ»àË´¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬È¯À¸¡£1·î8Æü¤Ë·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦ÀõÍøÉ÷·î¡Ê¤Õ¤Å¤¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤ò·èÆ®¤ª¤è¤Ó½ý³²Ã×»à¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²áµî¤Ë¤â»¦¿ÍÌ¤¿ë¤¬¡Ä²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÀ¨»´¤Ê»ö·ï¸½¾ì
¡È¥¿¥¤¥Þ¥ó¤Î·ö²Þ¡É¤Ï¡¢·èÆ®¤Ë³ºÅö¤·ÆÀ¤ë
¡¡¤³¤Î°ìÊó¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¡Ø·èÆ®ºá¥Ë´Ø¥¹¥ë·ï¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÀ¼£´ü¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿Ë¡Î§¡£¡Ø·èÆ®ºá¡Ù¤È¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤É¤ó¤ÊË¡Î§¤Ê¤Î¤«¡£¥¢¥Ç¥£¡¼¥ìË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÆîß·µ£¸ãÊÛ¸î»Î¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢
¡Ö·èÆ®ºá¤È¤Ï¡¢¡È¹ç°Õ¤Î¤¦¤¨¤Ç¸ß¤¤¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¡É¤ò½èÈ³¤¹¤ëÆÃÊÌË¡¤Ç¤¹¡£¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¡ÂÎ·Ï¾å¤Ï¡¢¸½Ìò¤ÎË¡Î§¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£ÌÀ¼£¤Î»þÂå¡¢À¾ÍÎÊ¸²½¤ÎÎ®Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ1ÂÐ1¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¡È·èÆ®¡É¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ò¶Ø¤¸¤ëÌÜÅª¤Çºî¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎË¡Î§¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¸½Âå¤Ç¤Î¡È·èÆ®¡È¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ö¡ÈÅö»ö¼Ô¤Î¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸ß¤¤¤ËÀ¸Ì¿¤ä¿ÈÂÎ¤ò³²¤¹¤ëË½¹Ô¤ò¤â¤Ã¤ÆÁè¤¦¹Ô°Ù¡È¤¬·èÆ®¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤â»öÁ°¤Î¹ç°Õ¤Î¤¢¤ë¡È¥¿¥¤¥Þ¥ó¤Î·ö²Þ¡É¤Ï¡¢·èÆ®¤Ë³ºÅö¤·ÆÀ¤Þ¤¹¡×¡ÊÆîß·ÊÛ¸î»Î¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢¶áÇ¯¤Ç¤â²ÏÀîÉß¤äÏ©¾å¤Ç¤Î¥¿¥¤¥Þ¥ó¤òÍýÍ³¤Ë¡È·èÆ®ÍÆµ¿¡É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·èÆ®¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈ½ÃÇºàÎÁ¤Î1¤Ä¡×
¡¡º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Î·èÆ®ºá¤È¡¢½ý³²Ã×»àºá¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö·èÆ®ºá¤Ï¹ç°ÕÅªË½ÎÏ¹Ô°Ù¤ò½èÈ³¤·¡¢¼Ò²ñÃá½ø¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎË¡Î§¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÈï³²¼Ô¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ä¹ñ²È¤½¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç½ý³²Ã×»àºá¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¿Í¤ò»à¤Ê¤»¤¿¤³¤È¤ò½èÈ³¤¹¤ëË¡Î§¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤ÏÉé½ý¤·¤¿¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÌÜÅª¤Î°Û¤Ê¤ëÈÈºá¤Î¤¿¤á¡¢ÍýÏÀ¾å¤Ï·èÆ®ºá¤È½ý³²Ã×»àºá¤ÎÊ»¹ç½èÈ³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×
¡¡½èÈ³¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿µ½Å¤Ê¸«Êý¤â¼¨¤¹¡£
¡Ö·èÆ®ºá¤¬À®Î©¤¹¤ì¤Ð¡¢ÎÌ·º¾å¤Î²Ã»»Í×ÁÇ¤Ë¤Ï¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï»àË´·ë²Ì¤Î½ÅÂçÀ¤äË½¹Ô¤ÎÂÖÍÍ¤¬¡¢¤è¤ê½Å»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·èÆ®¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈ½ÃÇºàÎÁ¤Î1¤Ä¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº£²ó¡¢¤¢¤¨¤Æ·èÆ®ºá¤¬»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿°ÕÌ£¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¤È¤â¡£
¡Ö¶á¤´¤í¡¢»äÅª¤ÊË½ÎÏ¤ÇÊª»ö¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¥¿¥¤¥Þ¥ó¤À¤«¤éµö¤µ¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿Ç§¼±¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀ³Î¤ËNO¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡137Ç¯Á°¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡Ø·èÆ®ºá¡Ù¤È¤¤¤¦¸Å¤¤Ë¡Î§¤¬¡¢¸½Âå¤ÎÈË²Ú³¹¤ÇÀ¸¤¸¤¿·ö²Þ¤ÇºÆ¤ÓÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î»ö·ï¡£¾¯Ç¯Ì¡²è¤ä³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤ÎÃæ¤è¤ê¤â¡¢¥¿¥¤¥Þ¥ó¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤½¤¦¤À¡£