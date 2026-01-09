テレビ朝日系「見取り図じゃん」が８日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。

この日は、人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」の未公開シーンを放送した。

「職務質問」の話題に、ケンドーコバヤシは「職務質問とかくらいます？俺ね、まだ２カ月に１回ぐらい、くらうんですよ」と切り出した。

さらに「こないだ『ちょっといいですか？』って言われて。俺も協力して。『いいですよ。どうぞ』ってやってたら。ベテランの制服警官の方が、後ろからゆっくり歩いてきて。（ケンコバに職務質問していた）若手に頭をポンと。『いや、風（ふう）だって言ってるだろ？お前。（ケンコバ）風だって。本人に声かけてどうすんだ…？』って」と述懐。「だから、俺風の奴が何かやらかしてんやろなぁ」と感心した。

リリーは「初めて聞く言葉…」と驚き。盛山が「で、その近辺にいたんでしょうね。無線では『ケンドーコバヤシ風の…。近辺にいる』って？どんな人やってん」と苦笑すると、ダイアン・津田篤宏も「嫌ですね。その無線」と笑っていた。