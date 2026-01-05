セブン「格付け」浜田シェフの料理を再現、ビーフシチュー・唐揚げ弁当・オムライスが数量限定で登場
【モデルプレス＝2026/01/05】セブン‐イレブン・ジャパンは、ABCテレビ・テレビ朝日系の人気バラエティー番組「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」とのタッグにより、司会を務めるお笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功が手掛けた料理を再現した3商品を、全国のセブン‐イレブン店舗にて数量限定で発売している。
浜田が番組で腕を振るった料理を再現する同企画。「絶対ありえへんシェフ」として番組内で数々の番狂わせを起こしてきた浜田シェフの味を、食卓で味わってもらえるようセブン‐イレブンで商品化した。2025年1月の前回コラボでは「海老チリ＆チャーハン」と「黒胡椒香る 餃子」の2商品を発売すると、SNSなどでまたたく間に話題となり、その味わいとともに高く評価された。
今回はその反響を受け、ラインアップを3商品に拡大して展開する。
八丁味噌が隠し味の濃厚デミグラスソースで仕立てた「浜田ビーフシチュー」は、「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」でお目見えしたばかりの浜田シェフのビーフシチューを商品化。2時間以上の煮込み工程を経た、とろけるような美味しさだ。
他の2商品は2025年の3月と9月の放送回から選出し、マッシュルームの旨味とこだわり玉子のコクが楽しめる「浜田オムライス」と、生姜醤油が効いた唐揚げを盛りつけた「浜田唐揚げ弁当」が並ぶ。番組を追体験する「ワクワク感」と料理の「満足感」を届けてくれるラインアップだ。（modelpress編集部）
