あべのハルカスで初日の出 地上300メートルから新年の抱負を叫ぶ

あべのハルカス（大阪市阿倍野区）の展望台「ハルカス300」で1月1日、元旦恒例の「初日の出鑑賞特別営業」が行われた。



2015（平成27）年から続き、今年で12回目となる同営業。今年はヘリポートのプランを含む約330枚のチケットが完売した。



ヘリポートでは、初日の出の鑑賞後に「地上300メートルから新年の抱負を叫ぼう」も開催。参加者は1年の抱負や目標を大きな声で叫んだ。