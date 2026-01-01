この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

あべのハルカス（大阪市阿倍野区）の展望台「ハルカス300」で1月1日、元旦恒例の「初日の出鑑賞特別営業」が行われた。

2015（平成27）年から続き、今年で12回目となる同営業。今年はヘリポートのプランを含む約330枚のチケットが完売した。

ヘリポートでは、初日の出の鑑賞後に「地上300メートルから新年の抱負を叫ぼう」も開催。参加者は1年の抱負や目標を大きな声で叫んだ。

関連記事

大阪・南港ATCに「寝そべりミャクミャク」登場　セレモニーに横山英幸市長、はるな愛さん登場

大阪・南港ATCに「寝そべりミャクミャク」登場　セレモニーに横山英幸市長、はるな愛さん登場

 通天閣で「干支の引き継ぎ式」　ヘビから馬にバトンタッチ、ダジャレの口上も

通天閣で「干支の引き継ぎ式」　ヘビから馬にバトンタッチ、ダジャレの口上も

 KITTE大阪でJRA阪神競馬場主催のイルミネーションイベント　光り輝く馬も

KITTE大阪でJRA阪神競馬場主催のイルミネーションイベント　光り輝く馬も
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.44万人 2298 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube