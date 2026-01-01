あべのハルカスで初日の出 地上300メートルから新年の抱負を叫ぶ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
あべのハルカス（大阪市阿倍野区）の展望台「ハルカス300」で1月1日、元旦恒例の「初日の出鑑賞特別営業」が行われた。
2015（平成27）年から続き、今年で12回目となる同営業。今年はヘリポートのプランを含む約330枚のチケットが完売した。
ヘリポートでは、初日の出の鑑賞後に「地上300メートルから新年の抱負を叫ぼう」も開催。参加者は1年の抱負や目標を大きな声で叫んだ。
