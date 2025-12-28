マクドナルド「シャカシャカポテト ハッピーターン味」復活、早期販売終了の大人気コラボが12月29日発売

バーガーチェーン「マクドナルド」は12月29日から、全国の店舗で期間限定商品「シャカシャカポテト ハッピーターン味」を発売する。価格はポテト単品＋税込40円〜。販売期間は2026年2月上旬までを予定している。

マクドナルド「シャカシャカポテト ハッピーターン味」

「シャカシャカポテト」は、人気サイドメニュー「マックフライポテト」に専用シーズニングをまぶし、袋を振って味付けを楽しむシリーズ。「シャカシャカポテト ハッピーターン味」は、2024年にシャカシャカポテト史上初となる企業コラボ商品として登場し、大きな反響を呼んだフレーバーだ。今回は、その好評を受けて待望の復活販売となる。

同商品は、亀田製菓のロングセラー菓子「ハッピーターン」の甘じょっぱくてやみつきになる味わいを再現。亀田製菓の監修のもと、米菓ならではの香ばしさや、お米の生地が焼き上がった風味まで表現することにこだわったという。外はカリッと、中はホクホクの「マックフライポテト」と組み合わせることで、クセになる味わいに仕上げている。

2024年の初登場時には、想定を大きく上回るスピードで販売終了となり、SNS上では「また食べたい」「ぜひ復活してほしい」といった声が相次いだ。今回の再登場は、そうしたファンの要望に応える形となる。

なお、「ハッピーターン」は2026年に発売50周年を迎える。1976年、第一次オイルショックによる不景気の中、「幸せ(ハッピー)がお客様に戻ってくる(ターン)ように」という願いを込めて誕生した商品。“ハッピーパウダー”の甘じょっぱいやみつきになる味わいが特徴だ。

亀田製菓「ハッピーターン」

また、マクドナルドでは1月7日から、人気ゲームシリーズ『ドラゴンクエスト』とのコラボメニューが発売予定となっている。

マクドナルド×ドラクエ 販売メニュー

マックフロート 爽やかヨーグルトソーダ味