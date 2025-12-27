【水瓶座】週間タロット占い《来週：2025年12月29日〜2026年1月4日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月29日〜2026年1月4日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年12月22日〜12月28日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では弱気さが減ります』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分のやりたいことを、他人の評価を求めずに進めて行くと大体のことが上手くいく時です。ただし、親しい人の繊細な悩みや不満には気づきにくいので、傷付けないように気をつけましょう。仕事や公の場では要求やこだわりのレベルが周囲の人達よち高いです。相談やお願いごとが、相手に威圧感を与えてしまうようです。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
相手の本音をいつもより気にしなくなります。考えてもわからないことに関してはある程度開き直っていくようです。そうすることで相手に居心地の良さを感じさせるでしょう。シングルの方は、寡黙な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が謎に素朴なキャラクターを見せてきます。
｜時期｜
12月30日 疑り深くなる ／ 12月31日 何でも許してしまう
｜ラッキーアイテム｜
ネットニュース
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞