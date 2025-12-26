µÒ¼¼¤òºï¤Ã¤ÆŽ¢¥µ¥¦¥ÊŽ¥É÷Ï¤Ž£¤ò»Ä¤¹¤È·è¤á¤¿¡Ä¥É¡¼¥ß¡¼¥¤¥ó¤¬Ž¢¥Û¥Æ¥ë¤¬¹â¤¯¤ÆÇñ¤Þ¤ì¤Ê¤¤Ž£ÌäÂê¤Ë½Ð¤·¤¿Åú¤¨
¢£ÅÔÆâ¤Î½ÉÇñÈñ¤Ï¡È1Ëü±ßÄ¶¤¨¡É¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë
ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñÈñ¤¬¹âÆ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢½ÐÄ¥¤Ç¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐËÜ¹Æ¼¹É®»þ¤Ë¡Ö¶äºÂ¡¦ÆüËÜ¶¶¡¦Åìµþ¡¦¿ÀÅÄ¡×¡Ö1ÇñÄ«¿©ÉÕ¡×¤Î¾ò·ï¤ÇÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ëK¤¬1Ëü8580±ß¡×¡ÖÆ±A¤¬1Ëü5200±ß¡×¡ÊÄ´ºº»þ¡£¶â³Û¤ÏÀÇ¹þ¤ß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤È1Ëü5000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»ÜÀß¤¬¼¡¡¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï³Æ¼Ò¤Î½ÐÄ¥Î¹Èñµ¬Äø¤â¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ö°ìÈÌ´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤Ï1Ëü±ß°ÊÆâ¡£¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¾åÄ¹¤Î¾µÇ§¤¬¤¤¤ë¡£¤â¤·¤¯¤Ï¼«¸ÊÉéÃ´¤ÇÂÐ±þ¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
Åìµþ23¶è¤ò³°¤¹¤È°Â¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢Ä«¿©ÉÕ¤¤Ï³ä¹â¤Ç°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¼ÒÆâµ¬Äø¤ÎÈÏ°Ï¡É¤ÇÇñ¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£ÃÏÊý¤«¤éÅìµþ¤Ë½ÐÄ¥¤¹¤ë²ñ¼Ò°÷¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÇº¤ó¤ÀËö¤Ë¡¢¡Ö¸°ÉÕ¤¤Ç¥·¥ã¥ï¡¼¤¬»È¤¨¤ë¾¯¤·¾å¼Á¤Ê¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤´»þÀ¤¤Ë°Û¿§¤Î»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£12·î¤ÎÈËË»´ü¤Ë¡Ö1ÇñÄ«¿©ÉÕ¤Ç5000±ß¡×¤«¤é
¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¥ã¥Ó¥ó¡Êglobal cabin¡Ë²£ÉÍÃæ²Ú³¹¡×¡Ê°Ê²¼²£ÉÍÃæ²Ú³¹¡§²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¡Ë¤È¤¤¤¦»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¡£±¿±Ä¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥É¡¼¥ß¡¼¥¤¥ó¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤À¡£
Î©ÃÏ¤Ï¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¤Î¸µÄ®¡¦Ãæ²Ú³¹±Ø¤«¤éÅÌÊâ6¡Á7Ê¬¡£¸µÄ®¡¦Ãæ²Ú³¹±Ø¤«¤é²£ÉÍ±Ø¤ÏÅÅ¼Ö¤ÇÌó10Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ç¸òÄÌ¤ÎÊØ¤â¤¤¤¤¡£¥Û¥Æ¥ëÀµÌÌ¤Ë¤Ï´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Î¡Ö´ØÄëÉÀ¡×¤¬¤¢¤ë¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÎÁ¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤«¡©¡¡Á°½Ò¤ÎÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±¤¸¾ò·ï¤Î12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡Ö1ÇñÄ«¿©ÉÕ¡×¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È¡Ö¥«¥×¥»¥ë¥¿¥¤¥×¡á5000±ß¡×¡Ö¥¥ã¥Ó¥ó¥¿¥¤¥×¡á6000±ß¡×¤È¶Ã¤¯¤Û¤É°Â¤¤¡£Æü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÁ¶âÂÎ·Ï¤¬°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢Ä´ºº»þ¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï°Ê³°¤ÏÆ±²Á³Ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤Î¶ÈÂÖ¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£
³«È¯Åö»þ¤Ï¡Ö¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¡áÃËÀ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü³°¹ñ¿ÍµÒ¡ËÁý²Ã¤â¸«¤¨»Ï¤á¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç½÷À¤äË¬ÆüµÒ¤Ë¤âµ¤·Ú¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÆâÁõ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¥ã¥Ó¥ó¡×¤Î¸¶ÅÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£
Åö½é¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¡Öµï½»À¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡×¤Ï¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æº£¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ä¥µ¥¦¥Ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥À¥á¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤Ê¤¼¡¢¼êº¢¤ÊÎÁ¶â¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤³¤Î¶ÈÂÖ¤Ï2016Ç¯¤Î¸ÞÈ¿ÅÄ¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤ä2017Ç¯¤Î¿åÆ»¶¶¡ÊÆ±Ê¸µþ¶è¡Ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¿åÆ»¶¶¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥×¥íÌîµå¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬ÉÑÈË¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¤«¤éÍè¤é¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ä¥°¥Ã¥ºÂå¤Ç¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Î¤Ç½ÉÇñÈñ¤Ï°Â¤¯ÍÞ¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¸ÜµÒÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇµÙ»ß¤·¤¿»ÜÀß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Ï2024Ç¯7·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥É¡¼¥ß¡¼¥¤¥ó¼óÅÔ·÷»ö¶ÈÉô ÉûÉôÄ¹¤ÎÊÆùõ¹ä»Ë»á¡Ê¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ ¥Û¥Æ¥ë»ö¶ÈËÜÉô¡Ë¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡Ê°Ê²¼¡¢È¯¸À¤ÏÆ±»á¡Ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥É¡¼¥ß¡¼¥¤¥ó¾åÌî¡¦¸æÅÌÄ®¡×¤ä¡ÖÆ±EXPRESSÀõÁð¡×¡Ê¤È¤â¤ËÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤ÎÁí»ÙÇÛ¿Í¤òÌ³¤á¤¿ÊÆùõ»á¤Ï¡¢¥É¡¼¥ß¡¼¥¤¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»×¤¤¤â¶¯¤¤¡£
¡Ö²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡Ø¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥Ñ¡Ù¡ÊÉ÷Ï¤¡Ë¤È¡Ø¥µ¥¦¥Ê¡Ù¤ò¿·Àß¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î´Ø·¸¤Ç¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥Ñ¤ÏÃË½÷Æþ¤ìÂØ¤¨À©¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ÏÃËÀÀìÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡Ø¥É¡¼¥ß¡¼¥¤¥ó·ÏÎó¤Î»ÜÀß¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤ä¥µ¥¦¥Ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥À¥á¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤ê¡¢µÒ¼¼¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤Ç¤âÀßÃÖ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢£µÒ¼¼¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¶õ´Ö
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÍ½ÌóÀ©¤Î¡ÖÂß¤·ÀÚ¤êÉ÷Ï¤¡×¤È¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼¡×¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÉÇñµÒ¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥Ñ¡ÊÃË½÷ÆþÂØÀ©¡Ë¤È¥µ¥¦¥Ê¡ÊÃËÀ¤Î¤ß¡Ë¤¬²Ã¤ï¤êÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë2³¬¡Ê½÷ÀÀìÍÑ¥Õ¥í¥¢¡Ë¡¢3³¬¡Á5³¬¡ÊÃËÀÀìÍÑ¥Õ¥í¥¢¡Ë¤Î³Æ³¬¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¡£
¡Ö¼ý±×À¤È¥É¡¼¥ß¡¼¥¤¥ó¤Îº²¡ÊÂçÍá¾ì¡¦¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤É¡Ë¤ò¤É¤ó¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤Ë¡¢¥É¡¼¥ß¡¼¥¤¥ó¤è¤êÉô²°¤Ï¾¯¤·¶¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤Ä¤í¤²¤ëº£¤Î·Á¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤Þ¤·¤¿¡×
Éô²°¤È¤¤¤¦¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¤òºï¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢¡ÖÉ÷Ï¤¤È¥µ¥¦¥Ê¡×¤Ï»à¼é¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÆ±¼Ò¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
µÒ¼¼¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿¡Ö¥¥ã¥Ó¥ó¡×¥¿¥¤¥×¤È¡Ö¥«¥×¥»¥ë¡×¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¡£Á°¼Ô¤Ï»ÅÀÚ¤ê¤Îº¸±¦¤ËÉô²°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÄê¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Î²ÔÆ¯Î¨¤Ï2025Ç¯11·î¤¬81¡ó¤Ç¤·¤¿¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Î9³äÄ¶¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¡¢Ê¿Æü¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹µÒ¡¢ÅÚÆü½ËÆü¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÅö¼Ò¤Ï¼Ò°÷ÎÀ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡¢¼«Âð¤Î¤è¤¦¤Ê¤¯¤Ä¤í¤®¤òÄÉµá¤·¤Æ½ÉÇñ»ÜÀß¤â¡È¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡É¤òÂ¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÌÊâ10Ê¬·÷Æâ¤Ë¤Ï²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¤¢¤ë¡£¥×¥íÌîµå¤Î²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ºòÇ¯½©¤Ï²ÔÆ¯Î¨¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Ìó9³ä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¸°¤Î¤«¤«¤ë¥É¥¢¤¬¤Ê¤¤
¶ÈÂÖ¤È¤·¤Æ¤ÏÎ¹´Û¶ÈË¡¤Î¡Ö´Ê°×½ÉÇñ½ê¡×¤Ç¤¢¤ë¥«¥×¥»¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ê´Ê°×½É½ê±Ä¶È¡Ë¤Î¤¿¤á¡¢µÒ¼¼¤Ç¤¢¤ë¥«¥×¥»¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤ÏË¡Î§¡ÊÎ¹´Û¶ÈË¡¤ä¾ÃËÉË¡¡Ë¤Ë¤è¤ê¸°¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¸°¤Î¤«¤«¤ë¥É¥¢¤Ë¤¹¤ë¤È¡ÖÎ¹´Û¡×°·¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
µ®½ÅÉÊ¤Ï¤É¤¦´ÉÍý¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¥¥ã¥Ó¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¾ì¹ç¡¢µÒ¼¼¤Î²£¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤´¼«¿È¤ÇÀßÄê¤·¤¿4¥±¥¿¤Î¥À¥¤¥ä¥ëÈÖ¹æ¤Ç¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥×¥»¥ë¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¥«¥®ÉÕ¤¥í¥Ã¥«¡¼¤È¥ï¥¤¥ä¡¼¥í¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹ÃÖ¤¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥É¡¼¥ß¡¼¥¤¥ó¤â¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Æ±¶ÈÂÖ¤Î¤³¤À¤ï¤ê4ËÜÃì¤Ï¡Ö¡²÷Å¬¤ÊµÒ¼¼¡¢¢ÂçÍá¾ì¡Ê¥µ¥¦¥Ê¡Ë¡¢£Ä«¿©¡¢¤ÌëÌÄ¤¤½¤Ð¤ò´Þ¤àÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤À¤Ã¤¿¡£²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Ç¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡Ö²÷Å¬À¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Á¥§¥¢¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤äÆÉ¤ßÊüÂê¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¿©¤Ï·ÚÄ«¿©¤ò¡¢ÌëÌÄ¤¤½¤Ð¤ÏÅö¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡Ö¾®¤µ¤Ê»¨²»¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬°ÂÌ²¤Ç¤¤¿¡×
¼èºà¸å¤Ï¼ÂºÝ¤Ë½ÉÇñ¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¡¢¼þÊÕ¾ðÊó¤ò´Þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢´ÛÆâ°ÆÆâ¿Þ¤È¤È¤â¤Ë¥«¡¼¥É¥¡¼¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£µÒ¼¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»Ü¾û¤µ¤ì¤¿¥É¥¢¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¡¢¥«¡¼¥É¥¡¼¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ³«¾û¤¹¤ë¡£
º£²ó½ÉÇñ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¥ã¥Ó¥ó¥¿¥¤¥×¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ï²¼¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÎÙ¼¼¡Ê¥Ù¥Ã¥É¤Ï¾å¡Ë¤È¤ÏÊÉ¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤Æ¤ª¤êÍøÍÑµÒ¤È¤Ï²ñ¤ï¤Ê¤¤¡£µÒ¼¼Æâ¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ëºî¶È¤â¤Ï¤«¤É¤Ã¤¿¡£¥·¥ã¥ï¡¼¤ä¥È¥¤¥ì¤Ï¥É¥¢¤ò½Ð¤¿¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ê¡¢¥«¡¼¥É¥¡¼¤ò·ÈÂÓ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
Ãæ²Ú³¹¤Ê¤Î¤Ç¿©»ö¾ì½ê¤Ë¤Ïº¤¤é¤Ê¤¤¡£Í¼¿©¤Ï¹ÅìÎÁÍý¤ÎÌ¾Å¹¡ÖÆÁµ¡×¤òÁª¤ó¤À¡£¶öÁ³¤Ë¤â¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤Îµ÷Î¥¡£Ì£¤ÏÈþÌ£¤·¤¯¡¢Ä®Ãæ²Ú¤Î¤è¤¦¤Ê²Á³Ê¤À¤Ã¤¿¡£
Í¼¿©¸å¤Ï²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢ÅÌÊâ7Ê¬¤°¤é¤¤¤ÇÅþÃå¡£¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤ê¡¢1³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÌëÌÄ¤¤½¤Ð¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÌµÎÁÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¤´ÌÍ¤Ê¤µ¤¤¡×¤ò¿©¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¸Ä¼¼¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÂ¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¤¥¹(ºÂÌÌ)¤â¤¢¤Ã¤¿¡£´À¤òÎ®¤·¤¿¸å¤ÏµÒ¼¼¤ËÌá¤ê½¢¿²¡£¾®¤µ¤Ê»¨²»¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬°ÂÌ²¤Ç¤¤¿¡£
¢£²Á³Ê¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÄ«¿©¡×
ÍâÆü¡¢Ä«¿©¤ò¤È¤ê¤Ë1³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ø¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÏÂ¿©¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¡¢Ì£Á¹½Á¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¡Ë¡¢¤Î¤ê¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¤«¤º¤Ï¤Ê¤¤¤¬¥Ð¥¤¥¥ó¥°Êý¼°¤Ç¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤äµíÆý¤â¤¢¤ë¡£ÍøÍÑ¼Ô¤ÏÂçÈ¾¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹µÒ¤À¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆâÍÆ¤À¤¬¡¢²Á³Ê¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ò5000¡Á6000±ß¤Î½ÉÇñÈñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÄ«¿©¤Ç¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤é¡Ó¤È´¶¤¸¤¿¤¬¡¢½ÉÇñ¥µ¥¤¥È¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï¡ÖÍÎÁ¤Ç¤¤¤¤¤«¤éÍñ¤äÇ¼Æ¦¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Ä«¿©¸å¡¢ºòÌë¥¹¥ë¡¼¤·¤¿¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥Ñ¤Ë¹Ô¤ÆþÍá¡£ÍáÁå¤â¥É¡¼¥ß¡¼¥¤¥ó¤é¤·¤¯¡È¤Ä¤«¤Þ¤êÀÐ¡É¤¬¤¢¤ë¡£¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¤âÆ±¤¸¥ê¥Õ¥¡À½¤À¡£¶öÁ³ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤¿ÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¼Â²È¤Ï²£ÉÍ¤Ç¤¹¤¬»Å»ö¤Î´Ø·¸¤ÇËÌ³¤Æ»ºß½»¡£º£²ó¤Ï¼Â²È¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤µ¤¤ò¸¯¤¦¤Î¤Ç¤³¤³¤Ë½ÉÇñ¡£¥É¡¼¥ß¡¼¥¤¥ó¤ÏÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤Î»ÜÀß¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×
²Á³ÊÌÌ¤â´Þ¤á¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤Î¼èºà¤Ç¤â¡Ö¶áÎÙ¤ÎÊý¤¬ÊÌÁñÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤ÍøÍÑ¤Î»ÅÊý¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢Ä«¤ÎÆþÍá¤Ç¤ÏÌ¾Êª¤Î¡ÖÅò¾å¤¬¤ê¥¢¥¤¥¹¡×¡ÊÄó¶¡»þ´Ö¤Ï15»þ¡Á25»þ¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÅò¾å¤¬¤êÆý»À¶Ý°ûÎÁ¡×¡ÊÆ±5»þ¡Á9»þ¡Ë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¹â²Á³Ê²½¤¹¤ë½ÉÇñ»Ô¾ì¤ÎÏÄ¤ß
½ÉÇñÎÁ¶â¤Î¹âÆ¤Ï¥É¡¼¥ß¡¼¥¤¥ó¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÔ¿´¤Î»ÜÀß¤ÏËÁÆ¬¤Ç¼¨¤·¤¿¶¥¹ç¥Û¥Æ¥ëÊÂ¤ß¤Ç³¤³°¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£±ß°Â¤â¤¢¤ê¡¢¶¥¹ç¤â´Þ¤á¤Æ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î»Ñ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤½¤Î±¢¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î½ÐÄ¥¼ûÍ×¤Ï¡ÖÄã²Á³ÊÂÓ¡×¤Ø²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
Í½ÌóÌÌ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ë¤ÏÉÔÍø¤À¡£Ë¬ÆüµÒ¤Ï¿ô¥«·îÁ°¤«¤éÎ¹¹ÔÆüÄø¤òÁÈ¤ß¡¢³ä°Â¤ÊÁá´üÍ½Ìó¤ÇÉô²°¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Î½ÐÄ¥¤ÏÄ¾Á°¤Ë·è¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Ëþ¼¼¤À¡£ÅÔ¿´¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÇñ¤Þ¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÜÅª¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹ÊÆùõ»á¤Ï¡¢ºòº£¤Î½ÉÇñÎÁ¶â¹âÆ¤Èº®»¨¤Ë¡Ö¿´¶ì¤·¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ÎÊý¤ÎÍ½Ìó¤ÏÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÎÁ¶â¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Î¥á¥¤¥ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÊý¡¹¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤ÅÀ¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¿´¶ì¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥«¥×¥»¥ë¶ÈÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¥¥ã¥Ó¥ó¡É¡Ê¸µ¤Î°ÕÌ£¤ÏµÒ¼¼¡¦Á¥¼¼¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤¿¤¤¡£¡È¤ï¤¬²È¤Î¤è¤¦¤Ê¤¯¤Ä¤í¤®¡É¤ò¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë·Ç¤²¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼êÂ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤ë¡¢Åò¾å¤¬¤ê¤Ë²¿¤«¤òÌ£¤ï¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
Éô²°¤òºï¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¤ÎÂÎ¸³¤À¤±¤Ïºï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£¡ÖÇñ¤Þ¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤¬¤Ê¤¤¡×»þÂå¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«
É®¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô²ó¡¢½ÐÄ¥»þ¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ëÁª¤Ó¡×¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¿¤¬¡¢½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÄ«¿©¡×¡ÖÂçÍá¾ì¡×¡Ö²÷Å¬À¡×¤ä¡Ö±Ø¶á¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬½ÉÇñÈñ¤Î¹âÆ¤Ç¡Ö¤³¤³¤ÏÂÅ¶¨¤¹¤ë¡¦¤¢¤¤é¤á¤ë¡×¤¬Áý¤¨¤¿´¶¤â¤¢¤ë¡£Áª¤Ó¤¿¤¤¥Û¥Æ¥ë¤È¡¢Áª¤Ð¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥Û¥Æ¥ë¤ÎÐªÎ¥¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¥ã¥Ó¥ó¤Ï¡¢¸½¾õ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÐÄ¥¤ä´Ñ¸÷»þ¤Î¡È²ò¤Î¤Ò¤È¤Ä¡É¤À¡£¡Ö°Â¤¤¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë½É¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë»Ô¾ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö°ìÄê¤Î²÷Å¬À¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤ò»Ä¤½¤¦¤È¤¹¤ë»î¤ß¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¹â°æ ¾°Ç·¡Ê¤¿¤«¤¤¡¦¤Ê¤ª¤æ¤¡Ë
·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
³ØÀ¸»þÂå¤«¤éºßµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ËÏ¢ºÜ¤ò»Ï¤á¤ë¡£Â´¶È¸å¡¢ÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¢²Ö²¦¾ðÊóºîÀ®Éô¡¦´ë²è¥é¥¤¥¿¡¼¤ò·Ð¤Æ2004Ç¯¤«¤é¸½¿¦¡£¡Ö¸½¾Ý¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëËÜ¼Á¤òÉÁ¤¯¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¡Ö´ë¶È·Ð±Ä¡×¡Ö¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿´ë²è¡¦¼¹É®¡¦¹Ö±éÂ¿¿ô¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¤Ê¤¼¡¢¿Í¤Ï¥¹¥¬¥¥ä¤Ë¹Ô¤¯¤È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ¹â°æ ¾°Ç·¡Ë