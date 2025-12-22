今年4月、「週刊文春」で俳優・田中圭（41）との不倫疑惑を報じられて以降、レギュラー番組やCMを全て降板した女優・永野芽郁（26）。実質的な活動休止に追い込まれていた彼女だが、12月2日、ネットフリックス映画『僕の狂ったフェミ彼女』（2026年中に配信予定）の主演を務めることが発表された。芸能関係者が語る。

【写真】ロングヘアをバッサリ切ったベリーショート姿の永野。元マネージャー男性と“プラダのおそろコーデ”でライブ参戦した姿も

「10月にはフィリピンでの写真集撮影、11月にはカレンダー発売も発表されるなど徐々に復帰に向け動いていた彼女ですが、ついに本業での復帰発表となりました。

ネトフリは地上波ほどスポンサーなどの制約を受けないため、起用しやすいという側面もあったでしょう」

『僕の狂ったフェミ彼女』は、韓国で大ヒットしたミン・ジヒョンの同名小説が原作。永野が務めるヒロインは、主人公と久々の再会を果たすフェミニストだ。

「原作小説では、このヒロイン役はかなりクセのある役。久々に再会した主人公とその日のうちに体を重ねながらも『性行為と交際は別問題』と断じ、"おもちゃ"を使って探求していることを明かしたりと、性に開放的な女性として描かれています。

これまで永野さんが演じてきた役柄を考えると大きなギャップがありますが、男女関係のスキャンダルを報道された彼女がこの役をどう務めるのか、注目です」

12月12日発売の「女性セブン」では、スキャンダル報道によるスポンサーからの違約金請求について、永野が「最終的には自分で全額を支払う覚悟」と事務所に意向を伝えている、と報じられた。

「活動していなかった期間にはバラエティなどさまざまな媒体から復帰オファーの声かけがあったようですが、本人はやはり"女優業で復帰する"ことにこだわっていたようです。

それが現実になるに当たって、本人なりに"ケジメ"をつけないといけないと感じているのでしょう。それゆえに所属事務所の公式プロフィール画像は、ロングヘアをバッサリ切ったベリーショート姿の永野さんに変更されました。過去との決別、そして"清純派"からの脱却を意識しているのかもしれません」

さまざまな経験を糧とした永野は、復帰先で女優としてどのような表情を見せるのか--目が離せない。