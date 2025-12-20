前代未聞の4億円超え　大谷翔平の“世界で唯一のサインカード”を売った家族が決断した落札額の“使い道”とは？「あまりに大きな額だった」

サイン入りカードの取引が特大の話題を生んだ大谷(C)Getty Images

前代未聞の高騰となった。

現地時間12月18日、米オークションサイト『Fanatics Collect』において、大谷翔平の世界で1枚だけのサイン入りカードが、300万ドル（約4億6700万円）で落札された。

副収入だけで1億ドル（約150億円）以上を稼ぐ男の“価値”を物語る取引と言えよう。最終的に69の入札があった出品カードは、ミネソタ在住のドジャースファンが売却した、まさに激レアアイテムだ。大谷は昨季から背中に“ゴールド・ロゴマン”の金色パッチがついたユニホームを着用してプレーしているのだが、そのロゴパッチが入った『唯一無二の1枚』なのである。

出品された7日（現地時間）の午前8時の段階で、100万ドル（約1億5500万円）の大台にあっさりと到達した黄金に輝くカードは、みるみるうちに価格が高騰。9か月前に落札されたポール・スキーンズのデビューパッチが付帯した唯一無二のカードが記録した、取引額（111万ドル＝約1億7316万円）を大幅に更新する形となった。

その価値は、オークションに携わった関係者も舌を巻く。『Fanatics Collect』のケビン・レナン副社長は「オオタニはまさにベーブ・ルースのような世界的な存在だ。もはや彼の記録を塗り替えるのは本当に難しい」と強調し、「我々にとっても本当に信じられない瞬間だった」と総括している。