¡ÖÆüËÜ¤¬ÉÔ·Êµ¤¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¡¡¡Ö¸«ÀÚ¤êÉÊ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÂçÎÌ¤ÎµÒ¡×¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ëµ¤·Ú¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼

Êª²Á¹â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Æü¾ï¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòº£¡¢¿Í¡¹¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸³è¼Â´¶¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÀÚ¼Â¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥¬¡¼¥ë¥º¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ë12·îÃæ½Ü¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬ÉÔ·Êµ¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡×¤È¤¤¤¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬Î©¤Á¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÍ¼Êý¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¸«ÀÚ¤êÉÊ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤ß¤ó¤ÊÄê²Á¤Ç¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¥È¥Ô¼ç¤Î¤³¤Î°ì¸À¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ö·ÐºÑÂç¹ñ¡×¤ÎÌÌ±Æ¤¬Çö¤ì¤æ¤¯¸½¾õ¤Ø¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¹ðÇò¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡ÊÊ¸¡§Å·²»¶×ÍÕ¡Ë
³¹¤«¤é¿§¤¬¾Ã¤¨¤¿¡©¡ÖÉþÁõ¤¬¹õ¡×¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥óÁ´Á³¤Ê¤¤¡×
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¼¡¤°À¤³¦Âè2°Ì¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÂè5°Ì¤Ë¤Þ¤Ç¸åÂà¡£º£¸å¤µ¤é¤Ë²¼¤¬¤ë¸«ÄÌ¤·¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤ÍÍ»Ò¡£¤Þ¤ºÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢³¹Ãæ¤Î¸÷·Ê¤ÎÊÑ²½¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿Í¡¹¤ÎÉþÁõ¤ËÉÔ·Êµ¤¤Î±Æ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ö³¹¤ò¹Ô¤¯¿Í¤ÎÉþÁõ¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¡Ø¹õ¡Ù¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÌµÆñ¤µ¤¬ºÇÍ¥Àè¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£¹õ¤Ï¡Ö·Êµ¤¤Î°¤¤¤È¤¤ËÎ®¹Ô¤ë¤Í¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹õ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ïº£¤¬Åß¤À¤«¤é¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¡Ö½ÕÀè¤â¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤È¤«Ãå¤Æ¤ë¿Í¸º¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
12·î¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¡¢°ìÇ¯¤Ç¤â¤Ã¤È¤â³¹¤¬²Ú¤ä¤°¥·¡¼¥º¥ó¤À¤¬¡¢³¹¤«¤é¿§¤¬¾Ã¤¨¤¿¤È½ñ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡Ö²ÈÄí¤Ç¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ªÂðÁ´Á³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ÊÃæÎ¬¡Ëº£¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÅµ¤Âåµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡×¤Ïº£¤ÏÀÎ
ÆëÀ÷¤ß¤ÎÅ¹¤¬ÄÙ¤ì¤¿À×ÃÏ¤Ë¡Ö²ÈÂ²Áò¶È¼Ô¡×¤¬·ú¤Á¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤¬¡ÖÇã¼è²°¡×¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½¾õ¤Ë¡¢¾ÃÈñ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤ò¼Â´¶¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£
ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö»Ò¶¡¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼Ï¢¤ì¤Æ¤±¤Ð¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ²ÈÄí¤¬¸º¤Ã¤¿¡¡µ¤·Ú¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¤¡¡´ØÅì½»¤ß¤Ç¤¹¡×
²ÈÂ²¤Ç¤Î¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡×¤Ï¡¢º£¤ä10Ëü±ß¥³¡¼¥¹¤È¤¤¤¦ìÔÂôÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¡¢¸¶½É¤ËÏÃÂê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òµá¤á¤ÆÎó¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¸¶½É¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¤Ç¡¢¼ã¤¤½÷¤Î»Ò2¿ÍÁÈ¤¬Å¹¤ÎÁ°¤Ç¡Ø¹â¤¤¤«¤é¤ä¤á¤È¤³¤¦¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«Èá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤â¤Á¤í¤óÀáÌó¤ÏÂçÀÚ¤À¤¬¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£»È¤¦¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤À¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï·ò¹¯°Ý»ý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤É÷Ï¤¤òÀáÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÖÉ÷Ï¤¥¥ã¥ó¥»¥ë³¦·¨¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¥¬¥¹ÂåÀáÌó¤¬ÍýÍ³¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î¥â¥é¥ë¤ÎÄã²¼¤À¡£°û¿©¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡¢¾×·âÅª¤ÊÊó¹ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥é¥ó¥Á1000¡Á1800±ß¤¯¤é¤¤¤ÎÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ºòÇ¯¤«¤é¿©¤¤Æ¨¤²Â¿È¯¡×
ÏÂ¿©²°¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢ÃæÇ¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡¢¡Ö4000±ßÂæ¡×¤Î¹âµéÊÛÅö¤ò¿©¤¤Æ¨¤²¤µ¤ì¤¿¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢
¡Ö¾®Çä¶È¤À¤±¤ÉËü°ú¤Èï³²¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡¡ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë·Ù»¡¤¤Æ¤ë¡×
¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÌ·Àè¤¬¼å¤¤¼Ô¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤ÏÀ¤¤Î¾ï¡£¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¾¯¤·Á°¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸÷·Ê¤À¡£ÉÔ·Êµ¤¤ÏºâÉÛ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤«¤éºÌ¤ê¤äÍ¥¤·¤µ¤Þ¤ÇÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
