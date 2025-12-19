今年2月に直腸がんを患い、7時間以上にわたる大手術を乗り越えていたことを明かした元サッカー日本代表のラモス瑠偉氏（68）。現役引退後は、ユース選手の育成やタレント活動などマルチな活躍をしていたが、2016年に脳梗塞を発症。ラモス氏にとって2度目となる大病との闘いだった。

【写真を見る】74kg→54kgに…10ヶ月に及ぶ闘病生活を語ったラモス瑠偉（68）現在の姿（全身）

2011年に前妻を転移性肝がんで亡くし、傷心のラモス氏を支えたのが2015年に再婚した俊子夫人だった。彼は20歳年下の妻のことを「命の恩人」と、感謝の言葉を繰り返す。ラモス氏が術後から復帰までの日々、そして闘病で苦しんでいる人々へ向けてエールを送った。【前後編の後編】

直腸がん発覚後、放射線治療と点滴による抗がん剤投与でがん細胞が縮小し、今年7月29日に内視鏡で"がんの芯"を除去する大手術を行ったラモス氏。それから3週間程度の入院で自宅に戻った。妻は、がん告知後からすぐに食事面の勉強を行い、夫を献身的にサポートした。

「妻には本当に苦労をかけています。この10年間、脳梗塞、そしてがんと……一番辛かったのは妻だと思います。一緒に検査についてきてもらっていたのですが、まさか彼女も私がこの病気にかかるとは思ってもいなかったので、本当にショックを受けていました。

腸内環境を悪化させてしまうため、今はパスタやピザなど小麦粉を使用するような料理はダメで、揚げ物とか、コーヒー、甘いものとかも食べられません。私は甘いカプチーノが好きなので辛いですね」

現在は妻が手作りする魚料理を中心に、ごはん、みそ汁、赤身のお肉などを食べているという。

「妻は勉強して、私のために献立を考えて作ってくれています。今は人生で初めて1日3回食べていますよ（笑）。現役時代は1食みたいな生活で、がんになる前は外食も多く、お肉料理中心で魚なんてほとんど口にしなかったのですが、妻が食事のことを勉強してくれているので、毎食きちんと食べています。

彼女は本当に命の恩人です。2度も助けられたんですから、頭が上がりません。妻がいなかったら、この病気も乗り越えられなかったと思います。一生懸命にサポートしてくれる姿を見ると、本当に頑張れます」

治療前には74キロあった体重も術後には、最大で54キロまで落ちた中、リハビリや食事制限をしながらも徐々に体力を回復。今年の10月には岡山県津山市へ向かい、自身の名がついている「ラモスカップ」に参加して、子どもたちのプレーを見守った。

「術後は、体調の様子を見ながら仕事に復帰していましたが、野外でのイベントでは、私が所属（LDH）している『EXILE CUP』決勝（9月14日）を目指していました。

しかし、当時はまだストーマ（人口肛門）を付けていたため、新幹線での長距離移動に不安がありました。妻がストーマの装着を手伝ってくれていたので、もし移動中にトラブルが起きたらどうするのか、そこまでして妻を一緒に連れて行くべきなのか、とても悩みました。

さらに、残暑が残る時期で体力も十分に戻っていないなか、熱中症のリスクも心配でした。もし酷暑でストーマが外れてしまったら一人で対応できるのか、という懸念もありました。検査もしながら経過も見ていたのですが、お医者さんと相談して『EXILE CUP』ではなく、1カ月後の『ラモスカップ』（10月5日）を目指し、行けるように頑張りました」

同カップが開催される津山市には「出雲大社」の分院があり、親しい地元の人たちがラモス氏に"お守り"を送ったり、手術前には子どもたちがお祈りもしてくれていたという。

「だから、感謝の気持ちを伝えるためにも絶対に行きたいなと思い、そこからさらにリハビリを頑張りパワーを付けていきました。家でも廊下をずっと歩いていまし、今夏はとても暑かったので、夜10時ぐらいから妻と一緒に屋外を歩いていました。

そして現地では子どもたちから『ラモスさん頑張ってください』と言われて、元気をもらいましたね。行くことができて本当に良かったです」

10月28日には人工肛門を取り外す手術を行い、10日間で退院。

「人工肛門を付けていた傷口も小さくなり、今は小さいかさぶた程度になりました。先生もびっくりすると思いますよ。今は完治ではなく、寛解に向かっている段階です。食事制限はありますが、普段の生活は以前と変わりはなくできています。毎日3〜4キロ歩いているので、筋肉が再びついてきて、今は体重も59キロまで戻ってきています」

感謝の気持ちを忘れずに恩返しをしていきたい

2016年に脳梗塞を発症したときに「神様は乗り越えられない試練は与えない」という言葉を信じて復活。ラモス氏は今回もその言葉を信じて、試練を受け入れて頑張るしかないと前向きにリハビリを懸命に行っている。自身と同様の病気で闘病を頑張っている人に向けて、エールを送った。

「特にまわりの人にお願いしたいのが、優しい言葉をかけてほしいです。別にみんなわがままを言いたくて言っているわけではなく、みんな一生懸命に生きようとしているんです。点滴もしているし、薬も投与されているので、副作用があります。精神的に不安定になることもありますが、怒らないで信じてあげてほしい……。"退院したら温泉行こうよ"とか"可愛い孫と遊ぼうよ"とか、前向きになるような話を是非してあげてください。

私がサッカー選手だったからここまで出来たわけではなく、（皆さんと）同じように辛い思いをしています。でも"元気な姿を早くみんなに見せたい"という強い気持ちを持ちながら、ここまで回復してきました。自分のパワーを信じて、病に勝ってほしいです。治したいという気持ちが大事です」

ラモス氏が現在の目標を語った。

「どんなことでも良いので、みなさんのお役に立ちたいという想いが強いですね。だからこそ、感謝の気持ちを忘れずに、恩返しをしていきたいです。来年の『EXILE CUP』にはすべて行きたいと思っています。それがパワーになっていることも事実ですからね」

先日、長男のファビアノ氏が社会人サッカークラブ『CARIOCA FC』を設立し、ラモス氏はクラブのエグゼクティブディレクターに就任した。

「入院中に息子から"こういうことをやりたい、日本サッカー界に恩返しがしたい"と言われ、初めて親子でサッカークラブを運営します。ゼロから始まるのでやりがいもありますし、すごく楽しみです。

若い選手、プロという夢に向かってサッカーをしている選手、そういう人がクラブに来てくれたら良いですね。彼らには、自分の経験やこれまで感じてきたことを伝えていきたいですし、少しでも役に立てたら良いなと思います。

今回、改めて多くの方々に支えられていることを実感しました。なかでも妻には、献身的なサポートをしてもらい、感謝してもしきれません。これからも妻と支え合いながら歩んでいきたいと思います」

12月12日に行われたJリーグアウォーズ（年間表彰式）では、Jリーグチェアマン特別賞を受賞するため登壇。2015年に脳梗塞を発症した元日本代表・木村和司氏をエスコートするなど、元気な姿を見せた。

絶対に負けられない戦いに、2回も勝ってきたラモス氏──これからも多くの人にそのパワーを与え続けてほしい。

（了。前編から読む）