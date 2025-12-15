「ずっとグダグダ」「流石にしゃあない」久保所属ソシエダが指揮官を電撃解任でネット騒然！「久保を主軸にすべきチームなのに一番に下げちゃうし…」
久保建英が所属するレアル・ソシエダは12月14日、セルヒオ・フランシスコ監督の解任を発表した。クリスマス休暇前の残り２試合は、サンセ（Bチーム）を率いていたジョン・アンソテギが暫定的にチームを率いる。
イマノル・アルグアシル監督の後任として、サンセから昇格し、今季からトップチームの指揮を任されたフランシスコは、しかし昨シーズン11位に沈んだチームを再建できず。欧州カップ戦がないにもかかわらず、ラ・レアルはここまで４勝４分け８敗でまさかの15位に低迷していた。
更迭の一報に、ファンも騒然。インターネット上では次のような声が上がった。
「やっとソシエダの監督解任きた！」
「イマノルが辞めるの決まる前辺りからもうずっとグダグダだしなぁ でも監督変わっても良くなりそうな気はしないな」
「流石にしゃあないよな。 そろそろフルで見てワクワクできるサッカー取り戻してほしいな」
「次節からまた観るか...。今季は開幕数試合観て、変わってないどころかイマノルより悪化したの感じて流石に離脱してたが」
「15位低迷でようやくソシエダ監督交代に。試合つまらなすぎて試合見なくなったよね。
久保建英を主軸にすべきチームなのに一番に下げちゃうし何考えてるかわからない人だった」
「彼では久保建英選手の能力生かし切れないよな」
「フロントがあんな補強しないんだから 誰がやってもあかんやろ」
まずは新監督人事に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
イマノル・アルグアシル監督の後任として、サンセから昇格し、今季からトップチームの指揮を任されたフランシスコは、しかし昨シーズン11位に沈んだチームを再建できず。欧州カップ戦がないにもかかわらず、ラ・レアルはここまで４勝４分け８敗でまさかの15位に低迷していた。
「やっとソシエダの監督解任きた！」
「イマノルが辞めるの決まる前辺りからもうずっとグダグダだしなぁ でも監督変わっても良くなりそうな気はしないな」
「流石にしゃあないよな。 そろそろフルで見てワクワクできるサッカー取り戻してほしいな」
「次節からまた観るか...。今季は開幕数試合観て、変わってないどころかイマノルより悪化したの感じて流石に離脱してたが」
「15位低迷でようやくソシエダ監督交代に。試合つまらなすぎて試合見なくなったよね。
久保建英を主軸にすべきチームなのに一番に下げちゃうし何考えてるかわからない人だった」
「彼では久保建英選手の能力生かし切れないよな」
「フロントがあんな補強しないんだから 誰がやってもあかんやろ」
まずは新監督人事に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】