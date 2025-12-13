¡ÖÇ¯¼ý120Ëü±ß¡×¤Î¥Ñー¥È¼çÉØ¤¬¡È160Ëü±ß¤Þ¤Ç²Ô¤¤¤ÇÂç¾æÉ×¡É¤È´ª°ã¤¤¤·¸å²ù¡ÄÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤Ï¡Ö103Ëü±ß¤«¤é°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡×¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«!? °Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÈÍî¤È¤··ê¡É¤ò²òÀâ
2025Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤ÎÊÉ¤¬103Ëü±ß¢ª160Ëü±ß¤Ø¡£ÀÇ¶âÌÌ¤À¤±¸«¤ë¤ÈÍÍø¤Ë
2025Ç¯¤«¤é¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢½êÆÀÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¤¬160Ëü±ß¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤è¤ê¤â¥Ñー¥È¼ýÆþ¤¬Â¿¤¯¤Æ¤âÀÇÉéÃ´¤ÏÈ¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÁªÂò»è¤ÏÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÀÇÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ï
ÇÛ¶ö¼Ô¤Î½êÆÀ¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤äÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢À¤ÂÓ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÇÉéÃ´¤¬·Ú¤¯ºÑ¤à¤è¤¦Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀÇ¶â¤ÎÌÌ¤À¤±¤Ç¸«¤ë¤È¡Ö160Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÏÂ»¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸í²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬º£²ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±130Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÀÇÀ©¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÞÍÜÆâ¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢ºÇ¤âÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤¬¡Ö130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Ç¤¹¡£
Ç¯¼ý¤Î¸«¹þ¤ß¤¬130Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¡¢¼«¤é·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤È¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£ÉéÃ´³Û¤ÏÇ¯´Ö20Ëü±ßÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ê¼è¤ê¤¬¸º¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯¼ý130Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¤â²ÃÆþÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î²ÃÆþµÁÌ³¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½Äê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¶ÐÌ³¾ò·ï¤ÈÆ¯¤¯´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È130Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¤â¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦½µ¤¢¤¿¤ê¤Î½êÄêÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬20»þ´Ö°Ê¾å
¡¦·î³ÛÄÂ¶â8Ëü8000±ß°Ê¾å¡ÊÇ¯¼ý´¹»»¤ÇÌó106Ëü±ß°Ê¾å¡Ë
¡¦¸ÛÍÑ´ü´Ö¤¬2¥ö·î¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¡¦³ØÀ¸°Ê³°
¡¦½¾¶È°÷¿ô¤¬51¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤À¤±¸«¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤âÍâÇ¯°Ê¹ß¤ÎÉéÃ´¤¬Â³¤¯Íî¤È¤··ê
ÈËË»´ü¤Î12·î¤À¤±¥·¥Õ¥È¤òÁý¤ä¤·¤¿·ë²Ì¡¢²ÃÆþ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÅßµÙ¤ß¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂÐ±þ¤Ç½µ20»þ´ÖÄ¶¤Î¶ÐÌ³¤¬2¥ö·îÂ³¤±¤Ð¡¢Ã»´ü¤Î¼ýÆþÁý¤Ç¤â¼Ò²ñÊÝ¸±²ÃÆþ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÍâÇ¯¤Î½»Ì±ÀÇ¤äÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤Î½ýÉÂ¼êÅö¶â¤ä½Ð»º¼êÅö¶â¤Ê¤É¡¢ÉÞÍÜ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤µëÉÕ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Ã»´üÅª¤Ê¼ê¼è¤ê¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢ÊÝ¾ãÌÌ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼ê¼è¤ê¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡© Ç¯¼ýÊÌ¤ÎÈæ³ÓÎã
É¸½àÅª¤Ê¥Ñー¥È¶ÐÌ³¤Î¼çÉØ¤ÎÁÛÄê¤Ç¡¢¼ê¼è¤ê¤ò¿ÞÉ½1¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Á°Äó¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÊ¿¶ÑÃÍ¤ò´ð¤Ë¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤·¤Þ¤¹¡£
½êÆÀÀÇ¡§´ðÁÃ¹µ½ü95Ëü±ß¤ÈµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü65Ëü±ß¤òÅ¬ÍÑ
½»Ì±ÀÇ¡§Èó²ÝÀÇ¥é¥¤¥ó¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í½êÆÀ45Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý110Ëü±ß¡Ë°Ê²¼
¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡§²ÃÆþ»þ¤ÏÇ¯¼ý¤ÎÌó14¡ó¤Ç³µ»»
¿ÞÉ½1¤Ç¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯¼ý140Ëü±ß¤ÈÇ¯¼ý120Ëü±ß¤Ï¼ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¼ý160Ëü±ß¤Þ¤ÇÆ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼ê¼è¤ê¤ÏÁý¤¨¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¼êÅö¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¼êÅö¤¬·î1～2Ëü±ß¸º³Û¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤ÂÓ¤Î¼ê¼è¤ê¤¬¤µ¤é¤Ë¸º¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÇ¶â¤ÎÊÉ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÊÉ¤â¸«¿ø¤¨¤¿Æ¯¤Êý¤ò
2025Ç¯ÅÙ¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÇ¶âÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö160Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¥Ñー¥È¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î¥ëー¥ë¤ÏÊÌ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢130Ëü±ß¤ä´ë¶Èµ¬ÌÏÍ×·ï¤Ë¤è¤ë²ÃÆþÈ½Äê¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡á¼ê¼è¤ê¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯Ëö¤Ë¾¯¤·Æ¯¤²á¤®¤¿·ë²Ì¡¢ÍâÇ¯¤Î¼ê¼è¤ê¤¬ÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¤ÂÓÁ´ÂÎ¤Î¼ê¼è¤ê¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
