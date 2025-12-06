¡ÔÆÈ¼«¡Õ¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¤¬Íè½Õ½ªÎ»¤Î·ã¿Ì¡Ä¹ñÊ¬ÂÀ°ìÌäÂê¤ÇÍÉ¤ì¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡È»×ÏÇ¡É
¡Ö¶ÉÆâ¤ÏÀµÄ¾¡¢º®Íð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥í¥±¤òÃÇ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼Â¼ÁÅª¤ÊÈï³²¤Þ¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î²ñ¸«¤ÇÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¡¢2Ç¯Á°¤Î¡Ø¥»¥¯¥·¡¼ÅÄÃæ¤µ¤ó¡ÙÌäÂê¤â¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËSNS¾å¤ÇÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ²ûµ¿Åª¤Ê°Õ¸«¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ç¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤ò¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿·ï¤Ç¡¢¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¼«¤é¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Î¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤òµá¤á¤¿¾×·âÅª¤Ê²ñ¸«¤«¤é1½µ´Ö¤¢¤Þ¤ê¡£¸µTOKIO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤â°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÆü¥Æ¥ìÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤â¡È¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¡ÉÅª¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢À¤ÏÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Á°½Ð¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬°ìÊýÅª¤Ë°¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢¶ÉÂ¦¤¬¡È¼¡¤Î°ì¼ê¡É¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤ÈÂç¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾åÁØÉô¤ÏÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
Âç¤¤¯ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü¥Æ¥ì¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ËÜ»ï¤ÏÆ±¶É¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤â½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö2011Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹!!¡Ù¤¬¡¢Íè½Õ½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥óMC¤Ç¤¢¤ëÆî¸¶À¶Î´¤µ¤ó¤Ë¤Ï9·î²¼½Ü¤ËÈÖÁÈ½ªÎ»¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½ªÎ»¤Î¤ª¤â¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢ÈÖÁÈÀ©ºîÈñ¤Î¹âÆ¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐÈñºï¸º¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¿Íµ¤½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î½Ð±éÎÁ¤¬°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ò¤ÊÃÅ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½Ð±éÎÁ¤Ï1ËÜ30Ëü±ßÄøÅÙ¤Ê¤¬¤é¡¢MC¤ÎÆî¸¶¤µ¤ó¤Ï100Ëü¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æî¸¶¤µ¤ó¤À¤±¤ÇÇ¯´Ö3²¯±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Æî¸¶¤µ¤ó¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¹Êó¤ËÈÖÁÈ½ªÎ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢Äù¤áÀÚ¤êÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°½Ð¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¾åÁØÉô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ä¹¼÷ÈÖÁÈÍê¤ê¤Î¶É¤ÎÂÎÀ©¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¶ÉÆâ³°¤ÎÎ®¤ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¹ñÊ¬ÌäÂê¤òµ¡¤Ë¡¢Íè½Õ¤ÎÆü¥Æ¥ì¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£