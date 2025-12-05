スポーツがテーマのおもちゃと両面楽しめるパズル！マクドナルド ハッピーセット「おさるのジョージ」
マクドナルドの「ハッピーセット」に、世界的人気キャラクター「おさるのジョージ」のおもちゃが登場。
デジタルゲームも付いた、スポーツテーマのおもちゃと両面楽しめるパズルの全9種が展開されます☆
価格：510円(税込)〜 ※デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります
販売期間：2025年12月12日(金)〜約5週間(予定)
第1弾：2025年12月12日(金)〜12月25日(木)「ひみつのおもちゃ」1種を含む全5種類からいずれか1つ
第2弾：2025年12月26日(金)〜2026年1月8日(木)全4種類からいずれか1つ
第3弾：2026年1月9日(金)〜 第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ ※品切れの場合、過去販売したおもちゃをなどが配布される場合があります
※おもちゃは選べません
販売時間：全営業時間中
販売店舗：全国のマクドナルド店舗 ※一部店舗を除く
マクドナルドの「ハッピーセット」に、世界中で愛され2026年に85周年を迎える「おさるのジョージ」のおもちゃが登場。
「おさるのジョージ」をモデルにした、おもちゃ8種とひみつのおもちゃ1種の、全9種がラインナップされます。
第1弾のおもちゃはスポーツをテーマにしたおもちゃです。
第2弾のおもちゃは表はパズル、裏はゲームと、2種類の遊びが楽しめるおもちゃで、飾って楽しむこともできます。
「ジョージのローラースケート」や「ジョージのアーチェリー」は、指で強く押せば遠くへ飛ぶ、というような、力加減と飛ぶ距離の関係が学べる遊びが楽しめ、手指を器用に動かす身体動作の能力を育むことができるおもちゃ。
パズルは、ピースの形の違いを見比べて、部分と全体を考える遊びであり、論理性と図形・空間の認識を高めます。
パズルの裏面のめいろは、行き止まりにぶつからないように、ゴールへ至る道を選んでいく論理性を養います。
さらに、おもちゃをスマートフォンで読み込むと、自分の顔を動かして遊ぶオリジナルゲーム「ワクワクりんごキャッチ！」と「すすめ！ばくそくロケット」が楽しめます。
ハッピーセット「おさるのジョージ」第1弾
販売期間：2025年12月12日(金)〜12月25日(木)
種類：「ひみつのおもちゃ」1種を含む全5種類からいずれか1つ
12月12日からの第1弾に登場するのは、”スポーツ”をテーマにしたおもちゃ。
ローラースケートやアーチェリー、卓球のほか、カスタネットが登場します。
ジョージのローラースケート
ディスクをセットしボタンを押して遊ぶ「ジョージのローラースケート」
ボタンを押すとディスクが飛び出し、レールに沿ってローラースケートを滑るように転がります。
ジョージのアーチェリー
弓を構える「ジョージ」がデザインされた「ジョージのアーチェリー」
ディスクをランチャーにセットしてボタンを押し、的を狙ってディスクを飛ばして遊びます。
ジョージのカスタネット
満面の笑みを浮かべる「ジョージ」のお顔をデザインした「ジョージのカスタネット」
輪っかに指を通して、2つのピースを合わせるように押すとタンタンと音を鳴らすことができます。
ジョージのテニスゲーム
「ジョージ」と「黄色い帽子のおじさん」ラケットとボールがセットになった「ジョージのテニスゲーム」
お友だちや家族と一緒に卓球遊びができます。
ひみつのおもちゃが登場！
全4種類のおもちゃと共に、「ひみつのおもちゃ」1種も登場。
どんなおもちゃなのかは、開封するまでのお楽しみです。
ハッピーセット「おさるのジョージ」第2弾
販売期間：2025年12月26日(金)〜2026年1月8日(木)
種類：全4種類からいずれか1つ
表はパズル、裏はゲームと、2種類の遊びが楽しめるおもちゃが登場する、12月26日からの第2弾。
レストランやショベルカー、宇宙、ふゆやすみがテーマになっています。
スゲッティさんのレストラン
「スゲッティさんのレストラン」は「ジョージ」と「黄色い帽子のおじさん」が、「ピスゲッティさん」のお店で食事をしているデザインのパズル。
裏面は2つのイラストの間違い探しで遊ぶことができます。
ジョージとショベルカーでおかたづけ
「ジョージ」がショベルカーに乗ったデザインの「ジョージとショベルカーでおかたづけ」
ぱずるの裏面では、めいろ遊びができます。
ジョージのうちゅうミッション
宇宙服を着用した「ジョージ」と「黄色い帽子のおじさん」がデザインされたパズル「ジョージのうちゅうミッション」
裏面は2つのイラストの間違い探しで遊ぶことができます。
ジョージのふゆやすみ
「ジョージのふゆやすみ」は、お正月がモチーフの、和柄デザインのパズル。
裏面は同じ絵柄を数える遊びができます。
ハッピーセット「おさるのジョージ」第3弾
発売日：2026年1月9日(金)〜
種類：第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ
※品切れの場合、過去販売したおもちゃをなどが配布される場合があります
第1弾・第2弾のおもちゃからいずれか1つがもらえる第3弾。
「ジョージ」と一緒に様々な遊びが楽しめます。
スマートフォンのカメラを使って顔を動かして遊ぶ「ワクワクりんごキャッチ！」と「すすめ！ばくそくロケット」
ゲームプレイ可能期間：2025年12月12日(金)5:00〜2026年1月31日(土)23:59
対象メニュー：ハッピーセット「おさるのジョージ」のおもちゃ
※ハッピーセット「おさるのジョージ」のおもちゃを使ってコンテンツを起動させます
※コンテンツを利用するには、マクドナルド公式アプリにログインする必要があります
遊び方：スマートフォンのカメラを起動させ、ハッピーセット「おさるのジョージ」のおもちゃを読み込みます。
ハッピーセット「おさるのジョージ」のおもちゃをスマートフォンで読み込むと、スマートフォンのインカメラで顔を動かして遊ぶオリジナルゲームが楽しめます。
難易度はかんたんモードとむずかしいモードの2種類です。
第1弾のおもちゃでは、制限時間内に転がってくるりんごを、顔を左右に振って受け止めて、カゴの中に集めるゲーム「ワクワクりんごキャッチ！」を楽しめます。
第2弾のおもちゃでたのしめるのは、星と衛星を避けながら、ロケットを操縦し、ジョージを宇宙の旅に導くゲーム「すすめ！ばくそくロケット」です。
スポーツテーマのおもちゃと、両面楽しめるパズルが登場する「ハッピーセット」
マクドナルドにて2025年12月12日より順次販売が開始される、ハッピーセット「おさるのジョージ」の紹介でした☆
