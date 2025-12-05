マクドナルドの「ハッピーセット」に、世界的人気キャラクター「おさるのジョージ」のおもちゃが登場。

デジタルゲームも付いた、スポーツテーマのおもちゃと両面楽しめるパズルの全9種が展開されます☆

マクドナルド ハッピーセット「おさるのジョージ」

価格：510円(税込)〜 ※デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります

販売期間：2025年12月12日(金)〜約5週間(予定)

第1弾：2025年12月12日(金)〜12月25日(木)「ひみつのおもちゃ」1種を含む全5種類からいずれか1つ

第2弾：2025年12月26日(金)〜2026年1月8日(木)全4種類からいずれか1つ

第3弾：2026年1月9日(金)〜 第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ ※品切れの場合、過去販売したおもちゃをなどが配布される場合があります

※おもちゃは選べません

販売時間：全営業時間中

販売店舗：全国のマクドナルド店舗 ※一部店舗を除く

マクドナルドの「ハッピーセット」に、世界中で愛され2026年に85周年を迎える「おさるのジョージ」のおもちゃが登場。

「おさるのジョージ」をモデルにした、おもちゃ8種とひみつのおもちゃ1種の、全9種がラインナップされます。

第1弾のおもちゃはスポーツをテーマにしたおもちゃです。

第2弾のおもちゃは表はパズル、裏はゲームと、2種類の遊びが楽しめるおもちゃで、飾って楽しむこともできます。

「ジョージのローラースケート」や「ジョージのアーチェリー」は、指で強く押せば遠くへ飛ぶ、というような、力加減と飛ぶ距離の関係が学べる遊びが楽しめ、手指を器用に動かす身体動作の能力を育むことができるおもちゃ。

パズルは、ピースの形の違いを見比べて、部分と全体を考える遊びであり、論理性と図形・空間の認識を高めます。

パズルの裏面のめいろは、行き止まりにぶつからないように、ゴールへ至る道を選んでいく論理性を養います。

さらに、おもちゃをスマートフォンで読み込むと、自分の顔を動かして遊ぶオリジナルゲーム「ワクワクりんごキャッチ！」と「すすめ！ばくそくロケット」が楽しめます。

ハッピーセット「おさるのジョージ」第1弾

販売期間：2025年12月12日(金)〜12月25日(木)

種類：「ひみつのおもちゃ」1種を含む全5種類からいずれか1つ

12月12日からの第1弾に登場するのは、”スポーツ”をテーマにしたおもちゃ。

ローラースケートやアーチェリー、卓球のほか、カスタネットが登場します。

ジョージのローラースケート

ディスクをセットしボタンを押して遊ぶ「ジョージのローラースケート」

ボタンを押すとディスクが飛び出し、レールに沿ってローラースケートを滑るように転がります。

ジョージのアーチェリー

弓を構える「ジョージ」がデザインされた「ジョージのアーチェリー」

ディスクをランチャーにセットしてボタンを押し、的を狙ってディスクを飛ばして遊びます。

ジョージのカスタネット

満面の笑みを浮かべる「ジョージ」のお顔をデザインした「ジョージのカスタネット」

輪っかに指を通して、2つのピースを合わせるように押すとタンタンと音を鳴らすことができます。

ジョージのテニスゲーム

「ジョージ」と「黄色い帽子のおじさん」ラケットとボールがセットになった「ジョージのテニスゲーム」

お友だちや家族と一緒に卓球遊びができます。

ひみつのおもちゃが登場！

全4種類のおもちゃと共に、「ひみつのおもちゃ」1種も登場。

どんなおもちゃなのかは、開封するまでのお楽しみです。

ハッピーセット「おさるのジョージ」第2弾

販売期間：2025年12月26日(金)〜2026年1月8日(木)

種類：全4種類からいずれか1つ

表はパズル、裏はゲームと、2種類の遊びが楽しめるおもちゃが登場する、12月26日からの第2弾。

レストランやショベルカー、宇宙、ふゆやすみがテーマになっています。

スゲッティさんのレストラン

「スゲッティさんのレストラン」は「ジョージ」と「黄色い帽子のおじさん」が、「ピスゲッティさん」のお店で食事をしているデザインのパズル。

裏面は2つのイラストの間違い探しで遊ぶことができます。

ジョージとショベルカーでおかたづけ

「ジョージ」がショベルカーに乗ったデザインの「ジョージとショベルカーでおかたづけ」

ぱずるの裏面では、めいろ遊びができます。

ジョージのうちゅうミッション

宇宙服を着用した「ジョージ」と「黄色い帽子のおじさん」がデザインされたパズル「ジョージのうちゅうミッション」

裏面は2つのイラストの間違い探しで遊ぶことができます。

ジョージのふゆやすみ

「ジョージのふゆやすみ」は、お正月がモチーフの、和柄デザインのパズル。

裏面は同じ絵柄を数える遊びができます。

ハッピーセット「おさるのジョージ」第3弾

発売日：2026年1月9日(金)〜

種類：第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ

※品切れの場合、過去販売したおもちゃをなどが配布される場合があります

第1弾・第2弾のおもちゃからいずれか1つがもらえる第3弾。

「ジョージ」と一緒に様々な遊びが楽しめます。

スマートフォンのカメラを使って顔を動かして遊ぶ「ワクワクりんごキャッチ！」と「すすめ！ばくそくロケット」

ゲームプレイ可能期間：2025年12月12日(金)5:00〜2026年1月31日(土)23:59

対象メニュー：ハッピーセット「おさるのジョージ」のおもちゃ

※ハッピーセット「おさるのジョージ」のおもちゃを使ってコンテンツを起動させます

※コンテンツを利用するには、マクドナルド公式アプリにログインする必要があります

遊び方：スマートフォンのカメラを起動させ、ハッピーセット「おさるのジョージ」のおもちゃを読み込みます。

ハッピーセット「おさるのジョージ」のおもちゃをスマートフォンで読み込むと、スマートフォンのインカメラで顔を動かして遊ぶオリジナルゲームが楽しめます。

難易度はかんたんモードとむずかしいモードの2種類です。

第1弾のおもちゃでは、制限時間内に転がってくるりんごを、顔を左右に振って受け止めて、カゴの中に集めるゲーム「ワクワクりんごキャッチ！」を楽しめます。

第2弾のおもちゃでたのしめるのは、星と衛星を避けながら、ロケットを操縦し、ジョージを宇宙の旅に導くゲーム「すすめ！ばくそくロケット」です。

スポーツテーマのおもちゃと、両面楽しめるパズルが登場する「ハッピーセット」

マクドナルドにて2025年12月12日より順次販売が開始される、ハッピーセット「おさるのジョージ」の紹介でした☆

お店屋さんごっこやお手紙遊びが楽しめる全9種！マクドナルド ハッピーセット「すみっコぐらし」 お店屋さんごっこやお手紙遊びが楽しめる全9種！マクドナルド ハッピーセット「すみっコぐらし」 続きを見る

© & ® UCS LLC and HC LLC

※転売または再販売その他営利を目的とした購入は遠慮ください。また、食べきれない量の注文も遠慮ください

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post スポーツがテーマのおもちゃと両面楽しめるパズル！マクドナルド ハッピーセット「おさるのジョージ」 appeared first on Dtimes.