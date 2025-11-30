元「アイドリング！！！」のメンバーでタレントの横山ルリカさん（34）が2025年11月21日、自身のインスタグラムを更新。白いミニスカートを着たモノトーンのゴルフウェア姿を披露した。

「秋シーズンのゴルフは最高です」

横山さんは、「空がとっても綺麗だった日」とつづり、ミニスカとニーハイのウェア姿やゴルフを楽しむ動画を投稿。サッカー解説者の中西哲生さん、元ブラインドサッカー日本代表監督の高田敏志さんとのゴルフを報告し、「早朝は冬の寒さを感じるようになってきましたが、秋シーズンのゴルフは最高です」とコメントした。

「ドライバーがよくなるとアイアンが微妙になったり、逆もまたしかりで一進一退な感じですが笑 沢山プレーしたいです」と明かしている。

インスタグラムに投稿された写真では、白いグローブをつけ、黒い長袖と白いミニスカートを着用。足元には黒いニーハイを合わせ、青空が広がるゴルフ場で美しいスイングを披露した。

この投稿には、「顔ちっさ！」「美脚が空より眩しい」「細っ」「綺麗すぎます」「ウェア姿美しすぎますね」といったコメントが寄せられている。