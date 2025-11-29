真釣ちゃんねる、「呼吸タイムはやらない」宣言にファン驚き！雷魚エサやり“超スピード仕上げ”
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「痩せたライギョのエサやり急いでる時バージョン【やせすぎ雷魚45日目】」というタイトルで動画を公開した。真釣ちゃんねる（YouTubeクリエイター）は、痩せ気味の雷魚へのエサやりの様子について、普段とは違い時間をかけずに手早く作業した。
真釣ちゃんねるは短く工程を説明した後、エサやりが終了すると「はい、ごちそうさまでした ありがとうございました 以上、雷魚の時間でした じゃあ急いでるんで これで終わります」と、いつも以上に素早く締めくくった。
今回の動画で特に注目されたのは、「呼吸タイムは やらない」とはっきり明言したこと。通常は雷魚の呼吸や状態を見守る時間を取ることが多い同チャンネルだが、あえてその時間を省く選択をした理由を語った。
最後は「短時間バージョンでも雷魚の元気な様子を伝える」姿勢がうかがえた。今後もライギョの成長記録やエサやりペースなどに注目が集まるだろう。
真釣ちゃんねるは短く工程を説明した後、エサやりが終了すると「はい、ごちそうさまでした ありがとうございました 以上、雷魚の時間でした じゃあ急いでるんで これで終わります」と、いつも以上に素早く締めくくった。
今回の動画で特に注目されたのは、「呼吸タイムは やらない」とはっきり明言したこと。通常は雷魚の呼吸や状態を見守る時間を取ることが多い同チャンネルだが、あえてその時間を省く選択をした理由を語った。
最後は「短時間バージョンでも雷魚の元気な様子を伝える」姿勢がうかがえた。今後もライギョの成長記録やエサやりペースなどに注目が集まるだろう。
YouTubeの動画内容
関連記事
真釣ちゃんねる「人が食べても美味しいものは生き物も美味しい」 痩せた雷魚、鶏の内臓&卵で大満足の食べっぷり！
真釣ちゃんねる「寄生虫がついてない雷魚なんていない」飼育42日目“やせすぎ雷魚”の劇的成長に驚き
真釣ちゃんねる「エイリアン丸呑みです来魚」に驚き！希少魚・ワラスボを雷魚に与えてその食いつきに感激
チャンネル情報
真釣ちゃんねる（まつりちゃんねる）釣り、ガサガサ、アクアリウム、日本淡水魚、九州から自然や生き物の姿をお届けします♪BitStar所属