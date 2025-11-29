この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「痩せたライギョのエサやり急いでる時バージョン【やせすぎ雷魚45日目】」というタイトルで動画を公開した。真釣ちゃんねる（YouTubeクリエイター）は、痩せ気味の雷魚へのエサやりの様子について、普段とは違い時間をかけずに手早く作業した。



真釣ちゃんねるは短く工程を説明した後、エサやりが終了すると「はい、ごちそうさまでした ありがとうございました 以上、雷魚の時間でした じゃあ急いでるんで これで終わります」と、いつも以上に素早く締めくくった。



今回の動画で特に注目されたのは、「呼吸タイムは やらない」とはっきり明言したこと。通常は雷魚の呼吸や状態を見守る時間を取ることが多い同チャンネルだが、あえてその時間を省く選択をした理由を語った。



最後は「短時間バージョンでも雷魚の元気な様子を伝える」姿勢がうかがえた。今後もライギョの成長記録やエサやりペースなどに注目が集まるだろう。