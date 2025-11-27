SPICARE「V3ファンデーション」が楽天ベスコス受賞！話題のHARI美容

累計612万個※2を突破し、SNSでも高い支持を集め続けるSPICARE「V3ファンデーションシリーズ」が、「楽天ベストコスメ2025」にてファンデーション・その他ベースメイク部門 第2位、韓国コスメ メイクアップ部門 第1位を同時受賞。発売から約4年半で美容業界を席巻し続ける理由は、ただ“カバーする”だけのファンデではなく、“素肌そのものを美しく導く”という発想にあります。

V3はなぜ選ばれる？HARI※美容×仕上がりの違い

V3ファンデーションの最大の特徴は、整肌成分のHARI※1（加水分解カイメン・シリカ）が有用成分を角層まで届け、時間をかけて浸透※3させる独自設計。

メイク中はもちろん、メイクオフ後もキレイが続く「エステファンデーション」と呼ばれる所以です。

HARI※ファンデながら痛みがほぼなく快適に使え、カラー1色でどんな肌色にもなじむのも人気ポイント。

2021年以降、様々なベストコスメ7冠※4を獲得し続ける実力派アイテムです。

※1 加水分解カイメン、シリカ（ともに整肌）

※2 2025年10月末時点

※3 角質層まで

※4 2021年からの累計受賞数（2025年11月時点）

Peonyが表参道ヒルズでPOPUP開催♪限定ノベルティ＆新作コフレも登場

4種類から選べる！肌悩み別のラインナップ

V3 エキサイティング ファンデーション

V3 シャイニング ファンデーション

V3 ブリリアント ファンデーション

V3 インテリジェント ファンデーション

V3ファンデーションは、肌質や仕上がりに合わせて4種展開。

V3エキサイティング ファンデーション（8,800円税込）…乾燥・混合肌向け。うるツヤ水光肌に。V3シャイニング ファンデーション（9,350円税込）…毛穴悩みに。透明感のある※なめらか肌になります。

V3ブリリアント ファンデーション（9,350円税込）…年齢肌に。華やかなハリ肌を与えてくれます。そしてV3インテリジェント ファンデーション（9,900円税込）…年齢肌・混合肌に。上質セミマットに仕上げます。

すべて内容量15gで、SPF37～SPF50+/PA++～PA++++と紫外線対策も◎。専用パフのポンポン塗りで薄膜密着し、キュッと引き上げながら仕上げるとハリ感※UP。

「ファンデで肌が変わる」そんな感動を日常に

隠すためのファンデーションから、素肌を思いやるファンデーションへ。

SPICARE「V3ファンデーションシリーズ」が多くの支持を集めるのは、仕上がりの美しさだけではなく、“未来の肌のための一手間”を日常に落とし込んでくれるから。

HARI※美容を毎日のメイクに取り入れることで、鏡を見るたびポジティブになれる肌へ。ベストコスメ受賞の実力を、あなたの肌でも実感してみませんか♪