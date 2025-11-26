この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が『やせたライギョの糞を顕微鏡カメラで観察すると…【やせすぎ雷魚42日目】』と題した動画を公開。YouTubeクリエイターの真釣ちゃんねるが、激痩せした雷魚（ライギョ）を太らせる飼育実験42日目の様子を赤裸々に語った。今回の動画では、雷魚が食べた餌やその排せつ物、さらには虫下しエサの効果を中心に観察結果を報告した。



動画冒頭、真釣ちゃんねるは「今日もやってきました、痩せた雷魚の時間です。」と意気込みを語り、2日に1度の餌やりペースや、虫下しエサを混ぜて雷魚の健康管理に取り組んできたことを説明。雷魚の糞について「今日出てるうんち、はい、この辺に出てますね。また今日も緑色っぽいのとか、これね、今日の午後出た雷魚のうんちです。」と実況しながら、エビたちが糞を崩す様子や、それがフィルター掃除に繋がっている仕組みも紹介した。



さらに、今回の本題である糞の顕微鏡観察では「なんか細長いのとかある」「エビの殻みたいな感じが若干するけど」などと実況しながらも、「寄生虫らしきものが見れるのかどうか」と科学的好奇心をあらわに。与えている餌についても、「鯉の切り身とか、ブラックバスとか、いろいろ与えてて。その辺にも寄生虫はいる」としつつ、「一応ね、全部その辺の餌は冷凍してるんですよね」と衛生面への配慮も語った。



見どころとなったのは、「寄生虫がついてない雷魚なんていないんじゃないかってぐらい、寄生虫がいる生き物なんで」「完全に退治するっていうのは無理なんでね」と、飼育者ならではの実感を明かした場面。ただ、観察された糞からは目立った寄生虫は見つからず、「虫下しハンバーグ食べた後から、特に体調崩してるとか、食欲が落ちてるみたいなのとかも、今回は全然ありません」と安堵を見せた。



エビの働きや雷魚の体型変化にも触れ、「君は体調良さそうだね。全然反応もいいです」「お腹周りとかは確実にお肉ついてるんで、このまんま続けていけば顔の方もきっと太れると思うんですけどね」と、雷魚の成長に手応えを感じている様子。また、「雷魚にこんなの食べさせてみてください、みたいな。これは栄養価高いんじゃないか、みたいなのありましたらぜひぜひコメントでよろしくお願いします」と、視聴者に意見を募る場面もあった。



動画の締めくくりとして、「頑張っていこうぜ、雷魚。フードファイター目指して、やっていきましょう。」と改めて激励。「今回は雷魚のうんちを観察してみる、でした。じゃあどうも、ありがとうございました。」と明るく動画を結んだ。