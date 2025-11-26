【Amazon ブラックフライデー】これからのシーズンに活躍！シャープの空気清浄機・加湿器が最大24%OFF
「プラズマクラスター7000」を搭載した空気清浄機
シャープ独自の空気清浄技術により、花粉や微小な粒子が壁に付着するのを防いでくれます。さらに、空気が乾燥する冬のシーズンに欠かせない加湿器としても使用可能。給水タンクにはハンドルがついているため、水の交換も簡単にできます。
【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W プラズマクラスター 7000 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h
24,980円 → 19,800円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
衣類乾燥もできる空気清浄機「除加湿空気清浄機 KI-SD50-W」
前方に風を集中させることができるため、洗濯物が素早く乾きます。また、シャープ独自の「プラズマクラスター」搭載のため、部屋干しの生乾き臭をブロック。
加湿機能も優秀で、乾燥からのどや鼻を守ってくれます。
シャープ 衣類乾燥 除湿加湿空気清浄機 KI-SD50-W 除湿 加湿 空気浄化 プラズマクラスター25000 空気清浄 21畳 加湿量 約400ml/h 除湿 5.0/5.6L/日 衣類乾燥 キャスター付 コンパクト
47,000円 → 35,800円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
狭いスペースでの部屋干しにおすすめな衣類乾燥除湿器
プラズマクラスターによって、衣類の生乾きや付着カビ菌、さらにはタバコの付着臭まで抑制してくれる優れモノです。衣類だけでなく、洗った靴も床に置いたまま乾かすことも可能。軽量かつコンパクトなデザインのため、持ち運びも楽々です。
シャープ 衣類乾燥 除湿機 CV-S71-W コンプレッサー 方式 7.1L/日 コンパクトタイプ プラズマクラスター7000 省エネ 部屋干し 消臭
23,800円 → 18,800円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
アイリスオーヤマ 加湿器 超音波式 加湿量 280ml タンク容量 4L 畳 14時間連続加湿 上から給水 小型 卓上 デスク用 AZHM-UU28B-W ホワイト
6,578円 → 4,650円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
シャープ 加湿 空気清浄機 KI-SX75-W プラズマクラスター NEXT(50000) 浮遊・付着ウィルス 花粉 空気浄化 フィルター自動掃除 おすすめ畳数 18畳 加湿量 900mL/h
57,300円 → 46,800円（18%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Levoit (レボイト) 空気清浄機 脱臭強化モデル 20畳 Core P350 ペット向け 消臭 省エネ ウィルス アレルギー 集じん 花粉対策 静電フィルター 小型 寝室 キッチン 玄関 グレー
16,980円 → 11,903円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
