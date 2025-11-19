【21日0時から】Amazon ブラックフライデーに登場予定のApple商品まとめ
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月21日（金）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon ブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
Apple製品は、先行セールと24日からスタートするブラックフライデーの本セールに分かれて登場予定。人気商品はすぐに売り切れることが予想されるので、気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
互換性：13インチ iPad Pro（M4）、11インチ iPad Pro（M4）、13インチ iPad Air（M2とM3）、11インチ iPad Air（(M2とM3）、iPad mini（A17 Pro）
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
iPhone 16（256 GB）
iPhone 14（128GB）
11インチ iPad（A16）＋AppleCare
Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6- シルバー + 2年延長保証 AppleCare+ for iPad(A16)
11/21にセール開始予定
11インチ iPad Air（M3）
Apple 11 インチ iPad Air (M3):128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E- スペースグレイ + 2年延長保証 AppleCare+ for 11インチiPad Air(M3)
11/21にセール開始予定
iPad mini（A17 Pro）
MacBook Air（M4）
Apple AirPods Pro 2
AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載）
Apple Pencil Pro
Beats Powerbeats Pro 2
Beats Studio Pro
Apple Watch Series 10（GPS + Cellularモデル）42mm
Apple Watch Series 10（GPS + Cellularモデル）46mm
その他のセール予定商品
Amazon Echo Spot（2024年発売） - スマートアラームクロック with Alexa、鮮やかなサウンド | ブラック
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります