【21日0時から】Amazon ブラックフライデーに登場予定のApple商品まとめ
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月21日（金）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon ブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

Apple製品は、先行セールと24日からスタートするブラックフライデーの本セールに分かれて登場予定。人気商品はすぐに売り切れることが予想されるので、気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

iPhone 16（256 GB）


Apple(アップル)

Apple iPhone 16 (256 GB) - ティール SIMフリー 5G対応

11/24にセール開始予定

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



iPhone 14（128GB）


Apple(アップル)

iPhone 14 128GB ミッドナイト

11/24にセール開始予定

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



11インチ iPad（A16）＋AppleCare


Apple(アップル)

Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6- シルバー + 2年延長保証 AppleCare+ for iPad(A16)

11/21にセール開始予定

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



11インチ iPad Air（M3）


Apple(アップル)

Apple 11 インチ iPad Air (M3):128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E- スペースグレイ + 2年延長保証 AppleCare+ for 11インチiPad Air(M3)

11/21にセール開始予定

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



iPad mini（A17 Pro）


Apple(アップル)

Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ? スペースグレイ

11/21にセール開始予定

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



MacBook Air（M4）


Apple(アップル)

Apple 2025 MacBook Air M4 チップ搭載 13 インチノートブック: 16GBユニファイドメモリ、 256GB SSD ストレージ - ミッドナイト + 3年延長保証 AppleCare+ for 13インチMacBook Air(M4)

11/21にセール開始予定

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Apple AirPods Pro 2


Apple(アップル)

Apple AirPods Pro 2 アクティブノイズキャンセリング、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、外部音取り込み、パーソナライズされた空間オーディオ、原音に忠実なサウンド、H2 チップ、USB-C 充電、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電、ヒアリング補助機能

11/21にセール開始予定

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



AirPods 4（アクティブノイズキャンセリング搭載）


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

11/21にセール開始予定

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Apple Pencil Pro


互換性：13インチ iPad Pro（M4）、11インチ iPad Pro（M4）、13インチ iPad Air（M2とM3）、11インチ iPad Air（(M2とM3）、iPad mini（A17 Pro）

Apple(アップル)

Apple Pencil Pro

11/21にセール開始予定

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Beats Powerbeats Pro 2


Beats

Beats Powerbeats Pro 2 ワイヤレスイヤホン - アクティブノイズキャンセリング, Apple H2, IPX4耐汗耐水, 最大45時間の再生時間（ワイヤレス充電対応を使用した場合）, AppleとAndroidに対応 - ジェットブラック

11/21にセール開始予定

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Beats Studio Pro


Beats

Beats Studio Pro - ワイヤレス Bluetooth ノイズキャンセリングヘッドフォン - パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C ロスレスオーディオ、AppleおよびAndroidデバイスとの互換性、最大40時間の再生時間 - ブラック

11/21にセール開始予定

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Apple Watch Series 10（GPS + Cellularモデル）42mm


Apple(アップル)

Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)- 42mmローズゴールドアルミニウムケースとプラムスポーツループを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカー、血中酸素ウェ ルネスアプリと心電図アプリ、常時表示 Retina ディスプレイ、耐水性能

11/21にセール開始予定

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Apple Watch Series 10（GPS + Cellularモデル）46mm


Apple(アップル)

Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)- 46mmシルバーアルミニウムケースとデニムスポーツバンド - S/Mを組み合わせたスマートウォッチ。フィットネストラッカー、血中酸素ウェ ルネスアプリと心電図アプリ、常時表示 Retina ディスプレイ、耐水性能

11/21にセール開始予定

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール予定商品


Amazon

Amazon Fire HD 8 タブレット - 持ち運びに便利な８インチ、外出先で動画もマンガも - 32GB ブラック

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazon

Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazon

Amazon Echo Dot (エコードット) 第5世代 - Alexa、センサー搭載、鮮やかなサウンド｜チャコール

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazon

Amazon Echo Spot（2024年発売） - スマートアラームクロック with Alexa、鮮やかなサウンド | ブラック

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


