【MLB】ワールドシリーズをウィル・スミスが6連覇していた
2025年のワールドシリーズはドジャースが4勝3敗でブルージェイズを下し、球団史上初のワールドシリーズ連覇を達成した。メジャーリーグはぜいたく税が導入されるなど戦力均衡を図る動きの影響でワールドシリーズを連覇するチームは近年現れず、ニューヨーク・ヤンキースで1998年から2000年にかけて3連覇を達成したのが最後だった。今回のドジャースのワールドシリーズ連覇は21世紀初の連覇となった。
メモリアルとなった今年のワールドシリーズでは、ある珍記録も生まれた。
それが“ウィル・スミスの6連覇”。「ウィル・スミス」という名の選手が6年連続でワールドシリーズ優勝リングを手にした。
ドジャースに所属するウィル・スミス捕手は、新型コロナウイルスの影響で短縮シーズンとなった2020年もドジャースでワールドシリーズを制覇し、チャンピオンリングを手にした。そして2024年と2025年の連覇にも貢献し、チャンピオンリングを3個所有することになった。
実は残りの2021年〜2023年も別のウィル・スミスがチャンピオンリングを手に入れている。そのウィル・スミスは左投の中継ぎ投手。2021年はブレーブス、2022年はアストロズ、そして2023年はレンジャーズと、それぞれ異なるチームで3年連続でワールドシリーズを制覇（これもメジャー史上初の記録）している。
そしてメジャーの歴史の中でも登録名が「Will Smith」の選手はこの2人しかいない。凄まじい実力と勝ち運を持っているようだ。
キャッチャーのウィル・スミスはまだ30歳。来年以降もこの記録が伸びるかもしれない。日本人の活躍と共に追いかけていきたいと思う。
（Written by 大井川鉄朗）
