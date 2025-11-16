¡Ú¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡ßSV¥ê¡¼¥°¡Û´äËÜÂç¸ã¤¬¸ì¤ë¡¢°ð²Ùºê¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÆôºê¹â¹»¤Ç¼õ¤±¤¿¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ó¤Í¤ó¡×¤Ê»ØÆ³
¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ßSV¥ê¡¼¥°¡¡¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜvol.2¡Ê12¡Ë
¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¡¡´äËÜÂç¸ã¡¡¸åÊÔ
¡ÊÁ°ÊÔ¡§´äËÜÂç¸ã¤Ï´ØÅÄÀ¿Âç¤Î¥È¥¹¤Ë¡ÖÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¡× º£µ¨¤Ï¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤È¡¢¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÄºÅÀ¤Ø¡ä¡ä¡Ë
¡¡¸½Ìò¤ÎSV¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÌ¡²è¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜ¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Áª¤Ö¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¶¦´¶¤·¤¿¥·¡¼¥ó¡¢¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¤Ï¡©
¡ãSV¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¸ì¤ë¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡ä
Q£±¡¢´ÆÆÄÌÜÀþ¤Ç¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤Î¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡©
¡Ú¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡Û
µíÅç¼ãÍø¡ÊÇòÄ»Âô³Ø±à¹â¹»¡Ë
¡Ú¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡Û
ÌÚÅÆ¸÷ÂÀÏº¡ÊÛæÃ«³Ø±à¹â¹»¡Ë¡¢ÅÄÃæÎ¶Ç·²ð¡Ê±¨Ìî¹â¹»¡Ë
¡Ú¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡Û
Å·Æ¸³Ð¡ÊÇòÄ»Âô³Ø±à¹â¹»¡Ë¡¢ÀÄº¬¹â¿¡Ê°ËÃ£¹©¶È¹â¹»¡Ë
¡Ú¥»¥Ã¥¿¡¼¡Û
µÜÐÒ¡Ê°ð²Ùºê¹â¹»¡Ë
¡Ú¥ê¥Ù¥í¡Û
Ìëµ×±ÒÊå¡Ê²»¶ð¹â¹»¡Ë
¡Ö¥¦¥·¥ï¥«¡ÊµíÅç¡Ë¤Ï¼ã´³¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿µÜ±º·ò¿Í¤µ¤ó¡Ê¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ë¤È¾¯¤·Ê·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤âÁª¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¤Ï¡¢ËÍ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎTJ¡Ê¥È¥ê¡¼¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÚÅÆ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¤Ç¤¤ëÅÄÃæÎ¶Ç·²ð¤Ç¡£´èÄ¥¤ì¤ë¤·¡¢¤Ö¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦»Ñ¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¥ß¥É¥ë¤Ï¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ö¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÏÅ·Æ¸¡£¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¥¥ã¥é¤À¤«¤é¤³¤½¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¶¯¤¤°ËÃ£¹©¤ÎÀÄº¬¤Ç¡£Ê·°Ïµ¤¤ÏÉÝ¤½¤¦¤Ç¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤²¤¬¤¢¤ë¥¥ã¥é¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ï±Æ»³¡ÊÈôÍº¡Ë¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÜÐÒ¤Ê¤é¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤¤Ä¤Ä¡¢°ì½ï¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Ø¤µ¤ó¡Ê´ØÅÄÀ¿Âç¡¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤ÎÀ³Ê¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥ê¥Ù¥í¤ÏÌëµ×¤µ¤ó¡£½Õ¹â¤ÇÉé¤±¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãµã¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎäÀÅ¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ë¾ð¤ËÇ®¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¸ß¤¤¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¤¤¤¦¤«......¡£"¥Ð¥ì¡¼¤¬¹¥¤"¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¤¨¤¨¤Ê¤¡¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Q£²¡¢¶µ·±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¶¦´¶¤·¤¿¾ìÌÌ¤ä¸ÀÍÕ¤Ï¡©
¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í½Áª¤ÇÉé¤±¤¿¤¢¤È¡¢±ÍÜ¡Ê·Ò¿´¡ËÀèÀ¸¤¬¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¿©»ö¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......·îÅç¡Ê·Ö¡Ë¤¬¥ï¥«¥È¥·¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç»ß¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï²¿²ó¤ä¤Ã¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥·¥ã¥Ã¥È¤òÄ¶¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤Ï¤½¤¦¤½¤¦¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤«¤â½ªÈ×¡¢ÙÉ¹³¤·¤¿»þ¤Ë½Ð¤ë¤È¼«Ê¬¤â¾è¤ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤â¾è¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
Q£³¡¢ºîÃæ¤Î¸Ä¿ÍÅª¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
±¨Ìî¹â¹»vs°ð²Ùºê¹â¹»
¡ÖËÌ¤µ¤ó¡Ê¿®²ð¡Ë¤Î¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ó¤Í¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¤¬¡Ê°ð²Ùºê¹â¹»¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ËÆôºê¹â¹»¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤»¤¨¤è¡Ù¤È¤¤¤¦»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¿å²ó¤ê¤ÎÁÝ½ü¤È¤«¡¢ÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤Î¶µ¤¨¤Ïº¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø»þÂå¤Î¡Ë¶µ°é¼Â½¬¤Ç¤âÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¡Ø¥´¥ß¤ò½¦¤Ã¤¿¤é"£±ÅÀ"¤Ë¤Ê¤ë¤è¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ê¤³¤È¤³¤½Âç»ö¤Ë¡£ËÌ¤µ¤ó¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤âÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
´äËÜÂç¸ã¡Ê¤¤¤ï¤â¤È¡¦¤À¤¤¤´¡Ë
½êÂ°¡§¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¡¡
2001Ç¯2·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£193cm¡¦¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡£Ãæ³Ø¹»¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¡¢»ÔÎ©Æôºê¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï£³Ç¯¤È¤â½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¡£Áá°ðÅÄÂç¤Ç¤Ï£±Ç¯»þ¤«¤éÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤ò£³Ï¢ÇÆ¡££³Ç¯»þ¤Ë¤ÏºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£