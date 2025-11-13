ニコラ・ヨキッチが今季NBA最多タイ55得点の大暴れ…ナゲッツを6連勝に導く
11月13日（現地時間12日）、デンバー・ナゲッツが敵地のインテュイット・ドームでロサンゼルス・クリッパーズと対戦した。
ナゲッツは第1クォーターからニコラ・ヨキッチが大暴れ。ダンクやレイアップ、3ポイントシュートと多彩なオフェンスに、正確なフリースローでチーム39得点のうち25得点を稼いだ。
63－68と5点ビハインドで前半を終え、ハーフタイム時点でヨキッチは33得点を記録。すると、第3クォーターに再び勢いづき、19得点を重ねた。
16点リードで迎えた第4クォーターは、残り6分1秒から同3分29秒までの出場。33分34秒のプレータイムで5本の3ポイントを含む55得点に12リバウンド6アシスト1ブロック1スティールをマークした。フィールドゴールは23本中18本成功で78.3パーセント、フリースローは16本中14本成功で87.5パーセント。ターンオーバーは「2」、ファウルは「1」のスタッツだった。
130－116で制したナゲッツはヨキッチのほか、アーロン・ゴードンが18得点5リバウンド、ジャマール・マレーが15得点5リバウンド、ティム・ハーダウェイJr.が12得点。連勝を「6」に伸ばした。
ヨキッチの55得点は、10月24日（同23日）にダブルオーバータイムの末、シェイ・ギルジャス・アレキサンダー（オクラホマシティ・サンダー）が45分21秒のプレータイムで残した記録と並んで今シーズンのNBAで最多タイとなる。
■試合結果
ロサンゼルス・クリッパーズ 116－130 デンバー・ナゲッツ
LAC｜35｜33｜22｜26｜＝116
DEN｜39｜24｜43｜24｜＝130
【動画】ニコラ・ヨキッチが55得点大暴れ
33 in the 1H.
22 in the 2H.
55 for the game.
Nikola Jokić DOMINATED for the @nuggets en route to their 6th straight win tonight! pic.twitter.com/VatgeIaPiO
- NBA (@NBA) November 13, 2025