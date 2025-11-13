ニコラ・ヨキッチが今季NBA最多タイ55得点の大暴れ…ナゲッツを6連勝に導く

11月13日（現地時間12日）、デンバー・ナゲッツが敵地のインテュイット・ドームでロサンゼルス・クリッパーズと対戦した。

ナゲッツは第1クォーターからニコラ・ヨキッチが大暴れ。ダンクやレイアップ、3ポイントシュートと多彩なオフェンスに、正確なフリースローでチーム39得点のうち25得点を稼いだ。

63－68と5点ビハインドで前半を終え、ハーフタイム時点でヨキッチは33得点を記録。すると、第3クォーターに再び勢いづき、19得点を重ねた。

16点リードで迎えた第4クォーターは、残り6分1秒から同3分29秒までの出場。33分34秒のプレータイムで5本の3ポイントを含む55得点に12リバウンド6アシスト1ブロック1スティールをマークした。フィールドゴールは23本中18本成功で78.3パーセント、フリースローは16本中14本成功で87.5パーセント。ターンオーバーは「2」、ファウルは「1」のスタッツだった。

130－116で制したナゲッツはヨキッチのほか、アーロン・ゴードンが18得点5リバウンド、ジャマール・マレーが15得点5リバウンド、ティム・ハーダウェイJr.が12得点。連勝を「6」に伸ばした。

ヨキッチの55得点は、10月24日（同23日）にダブルオーバータイムの末、シェイ・ギルジャス・アレキサンダー（オクラホマシティ・サンダー）が45分21秒のプレータイムで残した記録と並んで今シーズンのNBAで最多タイとなる。

■試合結果



ロサンゼルス・クリッパーズ 116－130 デンバー・ナゲッツ



LAC｜35｜33｜22｜26｜＝116



DEN｜39｜24｜43｜24｜＝130



33 in the 1H.

22 in the 2H.

55 for the game.

Nikola Jokić DOMINATED for the @nuggets en route to their 6th straight win tonight! pic.twitter.com/VatgeIaPiO

- NBA (@NBA) November 13, 2025

【動画】ニコラ・ヨキッチが55得点大暴れ