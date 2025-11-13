ニコラ・ヨキッチが今季NBA最多タイ55得点の大暴れ…ナゲッツを6連勝に導く

写真拡大

　11月13日（現地時間12日）、デンバー・ナゲッツが敵地のインテュイット・ドームでロサンゼルス・クリッパーズと対戦した。


　ナゲッツは第1クォーターからニコラ・ヨキッチが大暴れ。ダンクやレイアップ、3ポイントシュートと多彩なオフェンスに、正確なフリースローでチーム39得点のうち25得点を稼いだ。


　63－68と5点ビハインドで前半を終え、ハーフタイム時点でヨキッチは33得点を記録。すると、第3クォーターに再び勢いづき、19得点を重ねた。


　16点リードで迎えた第4クォーターは、残り6分1秒から同3分29秒までの出場。33分34秒のプレータイムで5本の3ポイントを含む55得点に12リバウンド6アシスト1ブロック1スティールをマークした。フィールドゴールは23本中18本成功で78.3パーセント、フリースローは16本中14本成功で87.5パーセント。ターンオーバーは「2」、ファウルは「1」のスタッツだった。


　130－116で制したナゲッツはヨキッチのほか、アーロン・ゴードンが18得点5リバウンド、ジャマール・マレーが15得点5リバウンド、ティム・ハーダウェイJr.が12得点。連勝を「6」に伸ばした。


　ヨキッチの55得点は、10月24日（同23日）にダブルオーバータイムの末、シェイ・ギルジャス・アレキサンダー（オクラホマシティ・サンダー）が45分21秒のプレータイムで残した記録と並んで今シーズンのNBAで最多タイとなる。


■試合結果

ロサンゼルス・クリッパーズ 116－130 デンバー・ナゲッツ

LAC｜35｜33｜22｜26｜＝116

DEN｜39｜24｜43｜24｜＝130



【動画】ニコラ・ヨキッチが55得点大暴れ