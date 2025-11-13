ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤µ¤ó¡¢Î¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È°ú¤»ß¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù»£±Æ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È
10·î9Æü¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤Î¡¢²¬ÅÄØªÏÂ¤µ¤óµÓËÜ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¡£¼ç±é¤ÎËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢19Ç¯Á°¤Ë¤·¤¿Î¥º§¤ÎÌóÂ«¤òËº¤ì¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡ÈÉáÄÌ¤ÎÉ×¡¦Éã¿Æ¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¾®ÁÒ ¾Ä¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ëºÝ¤Î°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤È¾Ä¤Ë½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿Î¥º§¤ÎÏÃ¤òºÊ¤«¤éµÞ¤Ë¤â¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¤Ï¡ÖÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
»Ò¤É¤â¤¬20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎ¥º§¤¹¤ë¡Ä¡£19Ç¯Á°¤ËÉ×ÉØ¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿ÌóÂ«¤ò¡¢¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿É×¡¦¾®ÁÒ ¾Ä¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤È¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿´¤Î»Ù¤¨¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿ºÊ¡¦¤¢¤ó¡ÊÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ë¡£
¤³¤ÎÉ×ÉØ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢3³¬·ú¤Æ¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤à3²ÈÂ²¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÂç¿Í¤Î¥Û¡¼¥à¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈÌþ¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿²¬ÅÄØªÏÂ¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¾Ä¤ò±é¤¸¤ëËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¥¯¥¹¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥Û¥í¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿²¹¤«¤¤¤ªÏÃ¤¬¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¡Ø¤³¤¦¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ï¤ê¤¤ê¤¹¤®¤Æ¤âÊÁ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÇØÉé¤¤¹þ¤Þ¤º¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Î¤ª¼Çµï¡£¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ËÊª¸ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÀèÇÚ¤â¼ã¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤ÊÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×(ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤â¤·ºÊ¤«¤éÎ¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¾Ä¤Ï¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î3³¬¤Ç²ÈÂ²¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊÌî¿´¤â¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤ò¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¡¢¿Í¤Å¤¹ç¤¤¤âÎÉ¹¥¡£¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢àÉáÄÌ¤ÎÉ×¡¦Éã¿Æ〞¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ç¤¹¡£
ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¾Ä¤È¼«¿È¤Ï½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂæËÜ¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤¬¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥È½ñ¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾Ä¤Ï¤«¤Ê¤êºÊ¤ÎÃÏÍë¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢¡Ø²¶¤âÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ¿¾Ê¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢Î©¤ÁÄ¾¤ê¤¬Áá¤¤¤Î¤âÆ±¤¸¡£¤Û¤«¤Ë¤â¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤Ç¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¹¤ë¤È¤«¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤ÊËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¤è¤¦¤ËËº¤ì¤Æ¤¤¤¿Î¥º§¤ÎÌóÂ«¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ËºÊ¤«¤éµÞ¤Ë¤â¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£20Ç¯¤°¤é¤¤°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢»Ä¤ê56Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¸À¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤â¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È°ú¤»ß¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤·¤Ä¤³¤¯Ê¹¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥À¥á¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥µ¡¼¥Ã¤È¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¾Ä¤È¤¢¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤ª¤«¤·¤¯¤â²¹¤«¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®ÁÒ²È¤ÎÎ¥º§ÁûÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÂ²¤Ë¤âÌäÂê¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î»Å¤«¤±¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3²ÈÂ²¤¬Ç»Ì©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×