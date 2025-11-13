¡ÖËÍ¤Ï´°Á´¤ËÀ¶Î÷·éÇò¡×¡Ö¤Ç¤â¤Ç¤¹¤è¡©¡×¡È¸ø¶â´ÔÎ®µ¿ÏÇ¡É¤Î°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤ò¡¢¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¦À¾ÅÄÎ¼²ð»á¤¬Å°ÄìÄÉµÚ¡ª¡¿¡ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×YouTube
11·î8Æü¤Î¡ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×À¸ÊüÁ÷¤Ç¤âÆ£ÅÄ»á¤Ë±Ô¤¤¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¦À¾ÅÄÎ¼²ð»á¤¬¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿YouTubeÇÛ¿®¤Ç¡¢Æ£ÅÄ»á¤ò¤µ¤é¤ËÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡¢¸øÀßÂè1Èë½ñ¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ø¤Î¥Ó¥éÈ¯ÃíÌäÂê¡£ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ11·î4Æü¤ËÆ£ÅÄ»á¤Ï¹ñ²ñ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡ÖË¡Åª¤Ë¤Ï¤É¤³¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤âÅ¬Àµ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£4Æü¸å¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡ÖÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×Æâ¤Ç¤â¡Ö´ÔÎ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯È¯Ãí¡×¤Èµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
YouTubeÇÛ¿®¤ÎËÁÆ¬¡¢Åì¥¢¥Ê¤Ë¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È·¡¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿À¾ÅÄ»á¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤ì¤Ç½½Ê¬¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤È¤·¤ÆÆ£ÅÄ¤µ¤ó¡¢¤Ê¤ó¤ÇÅÜ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¡¢4Æü¤Î²ñ¸«¤Î¾ì¤ÇÆ£ÅÄ»á¤¬µ¼Ô¤È¥±¥ó¥«¹ø¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò·«¤ê¹¤²¤¿ÇØ·Ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¡£
Æ£ÅÄ»á¤ÏÀ¸ÊüÁ÷Æâ¤Ç¡Ö·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥êー¤Î¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¤¤¤Æ¡×¡ÖÈë½ñ¤È¤«Èë½ñ¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Þ¤Ç¡Ê¼«Âð¤Ë²¡¤·³Ý¤±¤Æ¼èºà¤ò¡Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤ä¤í¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡£
Æ£ÅÄ»á¤ÏµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£¶Ç¯¤Û¤É¡£¸øÀßÂè1Èë½ñ¤Î¿ÍÊª¤ÏÆ£ÅÄ»á¤¬µÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤«¤éÈë½ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡ÖÍ§¿Í´Ø·¸¤Ç¸À¤¦¤È¤â¤¦20Ç¯¶á¤¤¡×¤ÈÆ£ÅÄ»á¤ÏÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤ò¸ì¤ë¡£À¾ÅÄ»á¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¥·¥´½ÐÍè¤Î¡Ê»Å»ö¤¬½ÐÍè¤ë¡ËÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æð÷¤¤¤¿Æ£ÅÄ»á¤Ï¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤Î»Å»ö¤ò¡Ö¥³¥ó¥µ¥ë¶È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿»Å»ö¤Ë¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¤Þ¤Ä¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¥Ó¥é¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
º£²ó¡¢¶¦»ºÅÞ¤Îµ¡´Ø»æ¡¦¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¤¬Êó¤¸¤¿µ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅì¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êÀ¹¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¡¢°°Õ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂÐÎ©´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö°Ý¿·¤ÏÊÝ¼é·Ï¤À¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¦À¾ÅÄ»á¤Ë¡¢Æ£ÅÄ»á¤¬¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©À¾ÅÄÀèÀ¸¡£¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢À¾ÅÄ»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÝ¼é·Ï¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦»ºÅÞ·Ï¤Î³§¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤âÀï¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁêÀ°¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Æ£ÅÄ»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ÏÂç¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¡ÖÀÖ´ú¤Îµ»ö¤â¤Í¡¢½Ð¤À¤·¤¬µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤«¤éËÍ¤Î¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡Ö¤³¤Î¸øÀßÈë½ñ¤ÎÌäÂê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿À¾ÅÄ»á¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö¡Ê°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¡Ë³ä¤È¼«¤éÎ§¤·¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢º£²ó¿·¤·¤¤Æâµ¬¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤È¤«¡¢º£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È°Ý¿·¤ÎÂÐ±þ¤Ø¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÀ¾ÅÄ»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°Ý¿·¤Î¾ì¹ç¡¢¸øÀßÈë½ñ¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È²áµî¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿°Ý¿·¤ÎµÄ°÷Èë½ñ¤Î»ö°Æ¤òµó¤²¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÂ¾¤Ë¤â¤Þ¤¢¼Â¤Ïµó¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤Á¤Þ¤Á¤Þ¤È¤¢¤ë¡×¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÂÐºö¤ò¼«¤éÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥°¥Ã¤È¡Ø²þ³×¤·¤Æ¤ó¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤½¤¦¤¤¤¦°Æ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡ÄÄó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Æ£ÅÄ»á¤Ï²áµî¤ÎÊóÆ»¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡È¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤ÈµÄ°÷Æâ¤Ç¤Î¿½¤·¹ç¤ï¤»¤¬¤Ê¤µ¤ì¡Ö°ìÊâÀþ°ú¤¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼áÌÀ¡£¡ÖË¡Î§¤¬¤¢¤ê¡¢Ë¡Î§¤è¤ê¤â¸·¤·¤¤Æâµ¬¤òËÍ¤é¤¬ºî¤ê¡¢¤¢¤È¤ÏÎÑÍýµ¬Äê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¹¤´¤¯¥Õ¥¡¥¸ー¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤É¤³¤ËÀþ¤ò°ú¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÂ¿Ê¬ÅÔÅÙÅÔÅÙ¡ÊÌäÂê¤¬¡Ë½Ð¤ÆÍè¤ÆÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤Î¸å¤âº£²ó¤Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸å¤í°Å¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤³¤ì¡¢ºÇ½é¤«¤é¡×¡ÖËÍ¤Ï´°Á´¤ËÀ¶Î÷·éÇò¤Ç¡¢¤·¤«¤âÀµ¤·¤¯¡¢¹â¤¯¤â¤Ê¤¯°Â¤¯¤â¤Ê¤¯Å¬Àµ¤Ç¡¢Æ²¡¹¤È¸øÉ½¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ö¼Â¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹Æ£ÅÄ»á¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤³¤Ë¡¢À¾ÅÄ»á¤¬¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ç¤â¤Ç¤¹¤è¡© ¤Ç¤â¤Ç¤¹¤è¡©¡×¤ÈÊª¿½¤¹¡ª
¡ÖÊÌ¤ËË¡Î§¤Ë¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢°Ý¿·¤Î³§¤µ¤ó¼«¤éÆâµ¬¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ê¿ÆÂ²¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¯Ãí¤·¤Ê¤¤¥ëー¥ë¡Ë¤òºî¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£¤¸¤ã¤¢20Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡×
¡Ö¤³¤ì²ñ¸«¤Î»þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ê¸øÀßÈë½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¥¹ー¥Ñー¥Ñー¥½¥ó¤À¡¢¤â¤Ã¤È¹â¤¤µëÎÁ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈë½ñµëÍ¿Ë¡¤Î²þÀµ¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¶Ú¡£¤À¤±¤ì¤É¤âº£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÏÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤â°Ý¿·¤«¤é¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡£¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ä¡Ä¡×
Íä¤ß¤Ê¤¯µ¿Ìä¤ò·«¤ê½Ð¤·Â³¤±¤ëÀ¾ÅÄ»á¤Ë¡¢Æ£ÅÄ»á¤Ï¤É¤¦Åú¤¨¤ë¤Î¤«¡ª¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
