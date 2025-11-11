「モスチキン」で過ごすあたたかなクリスマス♡上白石萌音出演CMも登場

ホリデーシーズンの楽しみといえば、美味しいチキンと笑顔あふれる時間♡ モスバーガーでは、2025年11月12日（水）より「モスチキン」のネット特別予約をスタート。俳優・歌手の上白石萌音さんが出演する新CMも同日放映開始されます。早期予約特典やマイメロディ＆クロミの限定壁紙など、クリスマス気分を盛り上げる特典が満載です♪

上白石萌音の歌声で贈る「モスチキン」クリスマス

新CMでは、上白石萌音さんが英語で歌う「幸せなら手をたたこう」のアレンジソングが印象的。温かな団らんの中で「モスチキン」を頬張る幸せなシーンが描かれています。

上白石さんのやさしい声と、サクサク食感のモスチキンが織りなす“心までほぐれるクリスマス”。

ナレーションも上白石さんが担当しており、視覚と聴覚の両方で特別なひとときを演出します♡

札幌ラーメン どさん子監修♡ベビースタードデカイラーメン発売

予約特典＆早割でお得に楽しむクリスマスチキン

モスチキンの「ネット特別予約注文」は、2025年11月12日（水）～12月18日（木）まで受付。12月20日（土）～25日（木）の受け取り分を予約できます。

対象商品は「モスチキンパック（5本入り）」と「冷凍モスチキン（5本入り）」の2種（各1,500円）。早期予約（12月14日まで）なら100円引きの1,400円に♡

さらに注文ごとに『特別予約注文限定100円電子クーポン』をプレゼント。モスネット注文会員限定で、12月26日（金）～翌2月28日（土）まで全国の店舗で利用できます。

マイメロ＆クロミの壁紙プレゼントも♡

11月30日（日）までの予約で、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」の限定壁紙がもらえる特典も。全2種類のオリジナルデザインで、12月上旬にメール配信予定です♪

また、単品の「モスチキン」（320円）や「香る醤油のローストチキン～鹿児島県産若鶏～」（650円）も購入可能。

1992年から愛され続けるモスチキンは、米粉入り衣が特徴で、冷めてもサクサク感が続く人気メニューです。

おうちパーティーにもぴったりの「モスチキンパック」で、今年のクリスマスをさらに華やかに。

幸せを運ぶ「モスチキン」で過ごす特別な夜

家族や友人、大切な人と囲むクリスマスの食卓に、モスのサクサクチキンを添えて。上白石萌音さんの優しい歌声が流れるCMのように、あたたかく心満たされる時間が広がります。

今年のクリスマスは、早割や限定特典でお得に楽しめる「モスチキン」で、笑顔いっぱいのひとときを過ごしてみませんか？