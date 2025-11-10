

秋元康プロデュースの6人組昭和歌謡グループ・SHOW-WA（ショウワ）が10月31日(金)、『SHOW-WAカレンダーブック2026』を発売！



昨年発売されたファースト写真集『最後の恋人』が初版3万部を超える大ヒットを記録したSHOW-WAが、今年は初のカレンダーブックを北海道で撮影。週プレNEWSでは発売を記念して、メンバーの青山隼、井筒雄太、塩田将己、寺田真二郎、向山毅、山本佳志の6名に前後編のインタビューを実施！ 前編ではカレンダーブック発売の心境や撮影裏話などを語ってもらった。

【写真】カレンダーブックから1枚



――SHOW-WA初のカレンダーブックがいよいよ発売です！

向山 ありがとうございます！ お話をいただいたときは、ただただ嬉しかったです。12ヶ月分撮影していただいて、6人で遊園地行って遊んだり温泉に入ったりいろいろな場所に行って楽しかったです！

寺田 カレンダーって、これから活躍する人の登竜門じゃないですか。まさか30代40代の僕らが出せるとは思いませんでした。撮影場所は沖縄かなと期待していたんですけど、北海道に決まって。でも、おいしいものたくさん食べましたし、３日間とも晴れたので結果的に北海道でよかったです（笑）。

塩田 僕も北海道大好きになりました！ 実はですね、SHOW-WAには晴れ男がいるんですよ。

――そうなんですね。誰ですか？

塩田 はーい！

青山 自称じゃん（笑）。去年の写真集もすごいことなのに、カレンダーブックまで作っていただいて。今年も集英社さんに見捨てられなくてよかったです！

寺田 SHOW-WAとしては初の北海道だったんですよ。全員の集合カットだけでなく、メンバーそれぞれがメインの月もあるので、Ruby（SHOW-WAファンの呼称）のみんなも喜んでくれると思います。





自称晴れ男・塩田



――普段から体を鍛えているイメージありますが、皆さん、撮影に向けて体を仕上げてきてくださいましたよね。

山本 写真集のときは話をいただいてすぐの撮影だったんですけど、今回は1ヶ月くらい準備期間がありました。みんな筋トレしていたけど、まさき（塩田）は元々、筋肉量が多いんですよ。鍛えるとどんどん体がデカくなっちゃうから。

塩田 はい、ほぼ鍛えていないですね。一度マッチョになると筋肉が記憶してまた鍛えるとすぐ戻る"マッスルメモリー"というのがあるんです。僕はそこまで仕上げたことはまだなくて、これからメモリーを作れたらと思います！

青山 なんの話だよ（笑）。一番やらないのは僕かもしれないです。サッカーの現役時代は日々トレーニングだったので、引退してやっと離れられると思ったんです。

井筒 それこそ、また鍛えればすぐに筋肉が戻りますよね。

青山 それこそメモリーがあるから戻るけど、試合で使える筋肉なのでサッカー選手っぽい体型になっちゃう。見せる筋肉とは違いますよね。たけ（向山）なんて、めちゃくちゃおっぱい大きいですから！

塩田 胸筋がすごいんですよ。おそらく......、たけちゃんにもメモリーがあったんでしょうね。つっつん（井筒）は今もずっと鍛えているから、毎日がメモリーってことですね。

向山 メモリーのことばっかり（笑）。





実は胸筋がスゴい向山



――では、2泊3日の北海道撮影。それぞれ思い出に残っていることは？

山本 馬に乗って撮影したことです。都内で乗馬をすると、ヘルメットとか肘や胸に乗馬用のプロテクターをつけるんですよ。でも僕は、裸ベストで馬に乗って（笑）。大自然の中を自由に歩いたのは初めての体験でした！

井筒 僕とじゅんじゅん（青山）は馬に乗るのが初めてでした。楽しかったですし、お馬さんがかわいかったです。3人で撮影しているときに遠くからまさきの声が聞こえると思ったら、なぜかポニーと散歩していて（笑）。

――山本さん、青山さん、井筒さんの撮影だったので、他のメンバーはロケバス待機だったんですよね。馬を連れている人が遠くから近づいてきて......。

塩田 現地の人かと思いましたよね（笑）。外で休憩していたら、牧場にいたポニーが脱走しちゃって。「そのまま散歩連れて行ってあげてください」って言われたので、「いいんですか!?」ってリーダー（寺田）と一緒に散歩していました。

向山 そうだったんだ！ 自由すぎる（笑）。僕は、ゴンドラに乗って行った山の頂上が印象に残っています。まさきがよくいう"パワースポット"らしくて、神秘的な景色がヤバかったー！ あの場所でね、この6人と並んで写真を撮れたのがめちゃくちゃ嬉しかったです。

青山 ええー！ パワースポットだったの!? それ早く言ってよー！

寺田 僕の担当月は、羊の牧場で撮りました。つっつんとたけちゃんも一緒で、柵に入る前に長靴を履こうとしたら、僕のだけ水浸しになっていて。靴下がビッチャビチャに......。

井筒 1日目の最初の撮影だったので、出だしからリーダーは不機嫌でした（笑）。

塩田 僕は、バギーに乗って撮影しました。緑に囲まれマイナスイオンを感じられて、気持ちよかったです。自然が大好きなんですよ！

山本 そうそう、山の中を走るのがいいんだよねー。いくつかコースがあって、撮影終わっているのに何周も走っちゃって（笑）。

青山 バギー楽しかった！ 僕とけーしー（山本）、しんちゃん（寺田）の大人組は、ワイナリーで撮影したよね。ワイン片手に、衣装もドレッシーというかちょっとエロティックなシャツを着て。

山本 セクシーだったねー！ ワイナリーで食べたブドウのソフトクリームもおいしかったです。つっつんメインの月はどんな撮影だったの？

井筒 僕は、ピックルボールというスポーツの専用コートで撮影させていただいて。朝からすごい天気が良くて、本当に夏みたいに暑かったです。

青山 ウィンブルドンのボールボーイの衣装だっけ？

井筒 ボールボーイじゃないよ！（笑）。テニスウェアというか、スポーツテイストの衣装は意外となかったと思うので、今までにない姿もお届けできたら！



アンニュイな姿も決まる癒し系の井筒



――メリーゴーランドでも撮影しましたね。初日のラストだったので、夜遅くまでかかってしまったのに場を盛り上げてくださって。

塩田 ジャケットでカッコつける感じの撮影だったんですが、スタッフさんからホストクラブみたいじゃないか？って。お店ナンバー1のたけ、殿堂入りのまさき、支配人のしんじ（寺田）（笑）。睡眠不足で、撮影中は全員おかしなテンションでしたね！

寺田 朝5時起きだったからね。僕は、眠くて目が閉じそうでした（笑）。



向山 実は僕、この場所に行ったことがあったんですよ。SHOW-WAの前に所属していたグループ（SOLIDEMO）のファンクラブイベントで、そのときの記念撮影もメリーゴーランドの前でした。だから、また帰って来られた感があって。

塩田 なにそれ！ エモい！ しかも、たけちゃんメインの撮影だったじゃん。ホストになって帰ってきたんだ（笑）。

向山 ナンバーワンでね（笑）。不思議な縁を感じたというか、あの場所でまた撮影できてすごく嬉しかったんです。



青山 縁ってあるんだなー。あとさ、1日目の夜ごはんはホテルビュッフェだったじゃない。僕が食べようと思ってカニをほぐしておいたら、味噌汁を取りに行っている間に皿ごとカニを隠されて！

向山 食べたら絶対怒るから、隠すだけにしておこうねってみんなで言って。それでもめっちゃ怒っていました（笑）。

山本 「ざけんな！ 食べたいならお前らで取れや！」って（笑）。「じゅんじゅん大丈夫だよ。ここにちゃんとあるから」ってカニを返してあげたら機嫌が戻って（笑）。

青山 転がされたよ！ そのごはん中、スタッフさんが僕らの席にケーキを持ってきたんですよね（笑）。しんちゃんの誕生日だと思ったら......。

山本 誕生日8月29日で近かったから。ホールケーキに気づいた瞬間、僕らが勘違いしてハッピーバースデーを歌い出しちゃったんだよね（笑）。そしたら、SHOW-WAメジャーデビュー1周年のお祝いでした。

寺田 去年、写真集の撮影のときは、たけちゃんの誕生日ケーキが用意されて盛大にお祝いがありましたもんね。メンバーみんなで歌っていたから僕だと思うじゃないですか！

井筒 みんなで歌ったものの、周りの皆さんの反応がなんか変だなって。「どうしよう、どうしよう」って言って、なかなかケーキを置けなくて気まずそうでした（笑）。





――6人全員が勘違いして、誰も歌うのをやめてくれなくて。そういうところもSHOW-WAらしくていいなと思いました。

向山 SHOW-WAらしいって（笑）。

寺田 え!? そう思われるのは恥ずかしいんですけど！

塩田 恥ずかしいわー！ 勝手にみんな勘違いして、勝手にしょんぼりするっていう（笑）。カレンダーブックは1月から12月までそれぞれのシーンを撮影してもらったので、SHOW-WAらしさがもっと出ていると思います。楽しみにしていてください！



