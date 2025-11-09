【ZARAのブラック】がセンス良すぎ！ 40・50代が狙いたい「洗練シューズ」

コーデを大人顔に寄せるには、色から品格が漂うブラックのシューズがあると便利。そこで今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた、40・50代の洗練度を高めてくれそうなブラックシューズを紹介します。キラリとアクセントが光るスエードローファーやレトロな雰囲気をまとえるバレエシューズなどがずらり。思わず頼りたくなる汎用性の高いシューズを手に入れて、さらなる垢抜けの一歩を踏み出してみて！

コインが覗くオーセンティックなペニーローファー

【ZARA】「ペニーローファースエードシューズ」\8,990（税込）

甲部分のスリットからコインモチーフが覗く伝統的なペニーローファー。羊革を使用したスエード素材は起毛感が目立ちにくく、カジュアルな印象も控えめ。フォルムやソールも主張しすぎないミニマルなデザインが、デザイン性の高いアイテムとも合わせやすい一足です。プレーンなフラットパンプスとはまた異なる選択肢として持っておくと重宝しそう！

ギャザーディテールが女性らしさを演出するモカシン

【ZARA】「ギャザー入りソフトモカシン」\6,590（税込）

アメカジテイストを足元から香らせられるモカシンシューズ。U字状に縫い合わせたアッパーは、あえてギャザーを目立たせることで女性らしさを演出します。黒の艶やかな風合いが、カジュアルなスウェットパンツやジーンズとのコーデにも大人の品格をプラスしてくれそう。甲が高めに設定されているため、素足に合わせて肌とのコントラストを強調するのもGOOD。

レザーとフリンジで辛口に仕上げたバレエシューズ

【ZARA】「フリンジレザーバレリーナ」\8,990（税込）

甘さが先行しがちなバレリーナシューズを、ブラックのヤギ革で辛口に仕上げた一足。丸みを帯びたラウンドトゥにフリンジとリボンをあしらい、単色ながら地味見えさせないシックなデザインが魅力です。ローファーと掛け合わせたようなマニッシュな雰囲気は、ミドル世代のコーデにひと癖を加えてくれるはず。

レトロなムードが漂うツイードライクな素材感

【ZARA】「テクスチャーファブリックポインテッドトゥ」\6,590（税込）

まるでツイードジャケットのような素材感が、大人コーデをレトロでクラシカルな印象に寄せるパンプス。ブラック × ポインテッドトゥというシャープな組み合わせも洗練度を高めてくれるポイントに。ヒールが2cmと高すぎないため、ついスニーカーに手を伸ばしがちというミドル世代も、コーデをエレガントに魅せる一足としてぜひ試してみて。

writer：かんだちほ