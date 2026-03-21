友人とのランチ会やショッピング。いつもよりおしゃれしたいのに、「着る服がない……」そんなとき頼りになりそうなのは、迷わずコーデが完成するワンピースです。今回は【ZARA（ザラ）】から明るく柔らかな空気感をまとって、春ムードがアップ、洗練された印象も与えられそうな淡色カラーの「上品ワンピ」をご紹介します。付属のベルトがアクセントになりおしゃれ見えが狙えるワンピや、ぽわん袖が大人可